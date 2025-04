„Mannschaft hat sich wieder ein StÃ¼ck mehr gefunden“ – DEB-Team verkauft sich teuer im zweiten Spiel der Vorbereitung

Regensburg. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat das zweite Länderspiel der WM-Vorbereitung gegen Tschechien denkbar knapp verloren.

In der mit 4.650 Fans ausverkauften das Stadtwerk.Donau-Arena in Regensburg endete die Partie mit 0:1 (0:0, 0:0 0:1). Nach der Niederlage am Donnerstag verkaufte sich das DEB-Team heute teuer und hielt bis zum Ende das Spiel spannend.

Das dritte Spiel der WM-Vorbereitung absolviert das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Mittwoch, den 16. April in Piešťany (SVK). Um 18 Uhr geht es dann gegen die Slowakei auf das Eis. MagentaSport überträgt alle Spiele der deutschen Männer-Nationalmannschaft live und kostenlos.

Deutschland verlor ein hart umkämpftes Spiel gegen Tschechien mit 0:1, wobei das DEB-Team eine starke Leistung zeigte und lange Zeit ohne Gegentor blieb. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel, in dem es nur wenige klare Torchancen gab. Ein tschechischer Konter in Unterzahl führte zum späten Gegentor.

Spiel-Übersicht Deutschland – Tschechien

• Schussverhältnis: Deutschland 15 – Tschechien 37

• Strafminuten: Deutschland 6 – Tschechien 4

• Starting Goalie: Maximilian Franzreb

• Kapitän: Patrick Hager (C), Kastner (A), Ehl (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Maximilian Franzreb

• Zuschauerzahl: 4.650

Weitere Statistiken zum Spiel unter: https://deb-online.live/spielbericht/?gameId=6a014c6a-7c3d-430e-9231-b966d0541925&divisionId=15819#

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat es heute nicht verdient, so zu verlieren. Das Team hat sich im Vergleich zum Spiel am Donnerstag gesteigert. Wir haben gradliniger gespielt und einige gute Aktionen gehabt. Wir hatten einen starken Goalie, der viel Ruhe ausgestrahlt hat. Die Mannschaft hat sich wieder ein Stück mehr gefunden, das nehmen wir mit in die nächste Phase.“

Stürmer Roman Kechter: „Wir waren heute in allen Bereichen besser. Wir haben ein unglückliches Tor in Unterzahl kassiert, das kann passieren. Wir werden weiter intensiv an uns arbeiten. Die Tschechen hatten wenig Fehler im eigenen System. Sie sind schnell, deshalb sind wir schwer in die Offensive gekommen.“

DEB-Torhüter Maximilian Franzreb: „Ich bin zufrieden mit meiner gezeigten Leistung. Die Jungs haben die Schüsse besser geblockt als am Donnerstag. Auf die heutige Leistung können wir alle stolz sein. So müssen wir weitermachen. Mein persönliches Ziel ist es, weiter eine gute Vorbereitung zu absolvieren und dann bei der WM dabei zu sein.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien (Regensburg) 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien (Regensburg) 0:1 (0:0, 0:0 0:1)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

