Mannschaft bleibt in QuarantÃ¤ne! PCR-Tests bestÃ¤tigen eine Corona-Infektion bei den Crocodiles

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem am Sonntagmorgen zwei positive Schnelltests in den Reihen der Crocodiles Hamburg aufgetaucht sind, gab es nun die Bestätigung: Ein PCR-Test...

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem am Sonntagmorgen zwei positive Schnelltests in den Reihen der Crocodiles Hamburg aufgetaucht sind, gab es nun die Bestätigung: Ein PCR-Test zeigte ein positives Ergebnis. Damit steht fest, dass die Mannschaft in Quarantäne bleiben muss.

„In erster Linie hoffen wir, dass unser Spieler symptomfrei bleibt. Wir stimmen nun mit dem Gesundheitsamt ab, wie lange das Team in der Quarantäne bleiben muss“, so Geschäftsführer Sven Gösch.

Über die weitere Entwicklung halten die Crocodiles auf dem Laufenden.