Mannheims John Gilmour nach Spieldauerstrafe in KoÅ¡ice fÃ¼r ein Spiel in der CHL gesperrt

Artikel anhören Artikel anhören Zug. (PM CHL) Am Mittwochabend beim CHL-Match in Košice war der Verteidiger der Adler Mannheim , John Gilmour (#7), in einen Vorfall verwickelt, der als Boarding galt. Nach Angaben des Schiedsrichters und nach Prüfung des Videobeweises und der Entscheidung des CHL PSC wird John Gilmour (#7) von den Adlern Mannheim eine zusätzliche Disziplinarstrafe gemäß Boarding – IIHF-Regel 41 erhalten. Wie das Video zeigt, läuft Košice-Verteidiger Cooper Zech mit Puckbesitz durch die neutrale Zone, während Gilmour Zech aus einem Winkel angreift. In dem Moment, in dem Zech einen Pass zurückspielt, beendet Gilmour einen Check und treibt Zech gefährlich gegen die Wand, was dazu führt, dass die Schiedsrichter auf dem Eis eine Spieldauerstrafe von mehr als 5 Minuten verhängten. Der Stoß von hinten verursachte zwar zeitweise eine offensichtliche Verletzung, aber Zech spielte kurz darauf weiter. Der Sportdisziplinarausschuss der CHL sperrt John Gilmour (#7) von den Adler Mannheim mit sofortiger Wirkung für ein Spiel und verhängt gegen ihn eine Geldstrafe von 700 €. Darüber hinaus gilt John Gilmour (#7) von den Adler Mannheim als Wiederholungstäter, falls in der CHL zusätzliche Disziplinarmaßnahmen erforderlich sind.