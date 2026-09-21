Mannheimer Final-Revanche, Köln trotz Overtime-Sieg „nicht zufrieden“, Strahlmeier überirdisch, Tigers kommen nicht vom Fleck: „Rennen fast wie kleine Kinder in der eigenen Zone rum“

Bonn. (PM MagentaSport) Die Kölner Haie sind nach dem 4:8 gegen Wolfsburg wieder auf Siegkurs und bezwingen die Löwen Frankfurt in der Overtime 4:3.

Valtteri Kemiläinen erzielt den entscheidenden Treffer, nachdem Eric Uba in letzter Sekunde noch die Frankfurter Aufholjagd von 1:3 auf 3:3 perfekt machen konnte. Dementsprechend in Grenzen hält sich die Freude in Köln über den Erfolg. Tim Fleischer: „Nicht zufrieden. Das kann man so deutlich sagen. Wir haben uns viel vorgenommen, haben in der Champions Hockey League gezeigt, was wir spielen können. Wir sind vielleicht mit zu viel Selbstvertrauen in die Saison gestartet. Wir hatten heute aber phasenweise sehr gute Ansätze, aber noch überflüssige Fehler. Die gilt es, nächste Woche anzusprechen und abzustellen.“

Die Grizzlys Wolfsburg fliegen durch die ersten beiden Spieltage und feiern Goalie Dustin Strahlmeier! Mit 42 Saves und einer Fangquote von 93,33 Prozent hielt der 34-Jährige den 4:3-Overtime-Sieg gegen den EHC Red Bull München nahezu im Alleingang fest. Nach dem 8:4 in Köln beenden die Wolfsburger das Wochenende mit 5 Punkten. Dennoch warnt Strahlmeier: „Man kann sich freuen, wir haben dieses Wochenende viele Punkte geholt. Aber allzu hoch sollten wir nicht fliegen, weil man dann auch tief fallen kann.“ Aufseiten der Münchener hadert Veit Oswald, der den Treffer zum 2:1 beisteuerte, mit dem Spielverlauf: „Solche Spiele dürfen wir einfach nicht anbrennen lassen. Wenn wir genügend Schüsse haben und auch mehr vom Spiel haben, sollten wir es auch heimbringen.“

Die Straubing Tigers, vergangene Saison noch Dritter in der Hauptrunde, kommen nach zwei Niederlagen in Berlin (2:4) sowie einem 3:6 zuhause gegen Aufsteiger Krefeld bisher noch überhaupt nicht vom Fleck. „Es fängt bei uns zurzeit mit den Kleinigkeiten an“, hadert Tim Brunnhuber. „Wir verlieren viel zu viele Zweikämpfe. Wir haben eigentlich einen Matchplan, wie wir uns den Gegner zurechtlegen wollen, aber hören einfach irgendwie nicht zu.“ Auch das 1:0 oder der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:4 konnten gegen Krefeld nicht die Wende bringen. Brunnhuber: „Das Momentum schwingt auf die andere Seite, obwohl du das 1:0 schießt oder das 2:4, wo du denkst, vielleicht kommen wir jetzt doch nochmal ran. Aber dann sind es so viele kleine Fehler, die das Momentum umschwingen lassen. Dann rennen wir fast wie kleine Kinder in der eigenen Zone rum.“

Revanche geglückt! Die Adler Mannheim bezwingen die Eisbären Berlin in der Neuauflage des letztjährigen DEL-Finals mit 4:3. Dabei drehen die Adler einen 0:2-Rückstand. “Wir haben vor allem im zweiten Drittel ein bisschen disconnected gespielt. Da war ein großer Abstand zwischen Stürmer und Verteidiger. Unser Fore Check hat nicht so funktioniert”, erklärt Eisbären-Kapitän Kai Wissmann den Kontrollverlust. Für Mannheims Goalie Jake Hildebrand war es das erste Spiel gegen seine alten Kollegen. Vor dem Spiel war es am schwersten, wenn man die Jungs sieht, mit denen man so lange zusammengespielt und Meisterschaften gewonnen hat. Das ist ein komisches Gefühl. Heute waren wir hervorragend und es ist schön den Sieg eingefahren zu haben”, gibt er nach dem Spiel zu.

Bremerhaven startet mit einem 6-Punkte-Wochende und das obwohl man vor der Saison zwei Leistungsträger mit Jan Urbas und Ziga Jeglic verloren hat. “Jetzt kommt die Zukunft von Bremerhaven. Man kann sich nur verneigen vor den beiden Spielern und von dem, was sie hier geleistet haben. Sie sind als Legenden gegangen und so sollten wir es stehen lassen”, erklärt Nicolas Krämmer. Iserlohn hingegen verliert auch das zweite Spiel der Saison knapp. “Wir müssen nicht irgendwas schwarz anmalen, wir können mit Selbstvertrauen weiterspielen”, äußert sich Julian Napravnik nach einem für ihn “chaotischen” Spiel.

Nürnberg kann Derby! Das Derby-Wochenende endet für die Nürnberg Ice Tigers mit dem zweiten Sieg. Beim ERC Ingolstadt gibt es ein 6:2 zu bejubeln. “Wir nehmen das mit, fühlt sich gut an. Wir sind gut drauf”, freut sich Marcus Weber. “Ich weiß nicht, ob wir so rauskamen, wie wir es sollten, gerade beim ersten Heimspiel. Wir haben zu viele Strafen genommen und zu wenig für die kleinen Dinge getan. Wir müssen disziplinierter sein, unsere Zweikämpfe und Laufduelle gewinnen und die einfachen Sachen machen”, fordert ERC-Angreifer Kenny Agostino.

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 2. Spieltag der PENNY DEL, präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s schon am Dienstag mit der Partie zwischen den Nürnberg Ice Tigers und Adler Mannheim – ab 19.00 Uhr live bei MagentaSport.

Kölner Haie – Löwen Frankfurt 4:3 (OT) – Köln gewinnt und hadert trotzdem: „Sind vielleicht mit zu viel Selbstvertrauen in die Saison gestartet“

Tim Fleischer, Spieler Köln, wie zufrieden er mit den 2 Punkten an diesem Wochenende ist: „Nicht zufrieden. Das kann man so deutlich sagen. Wir haben uns viel vorgenommen, haben in der Champions Hockey League gezeigt, was wir spielen können. Wir sind vielleicht mit zu viel Selbstvertrauen in die Saison gestartet. Wir hatten heute aber phasenweise sehr gute Ansätze, aber noch überflüssige Fehler. Die gilt es, nächste Woche anzusprechen und abzustellen.“

Daniel Pfaffengut, Spieler Frankfurt: „Wir hätten es uns wahrscheinlich anders ausgesucht, als Schwenningen als Starter. In Schwenningen ist es verdammt schwer. Jeder hätte 4 Punkte, zweimal auswärts unterschrieben. Über die Punktausbeute können wir zufrieden sein, über das Spiel heute nicht ganz. Unser Start war ein bisschen misslungen. Aber über die 4 Punkte sind wir in Frankfurt natürlich glücklich.“

…über das Comeback von 1:3 auf 3:3: „Wir haben Charakter bewiesen. Darauf können wir unglaublich stolz sein. Bei uns in der Kabine wächst etwas Großartiges zusammen. Auf dieses Wochenende können wir definitiv aufbauen.

Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München 4:3 (OT) – Strahlmeier hält alles und warnt: „Allzu hoch sollten wir nicht fliegen, weil man dann auch tief fallen kann“

Dustin Strahlmeier, Torhüter Grizzlys Wolfsburg: „Wenn man das Wochenende zusammenfasst, haben wir genau das gemacht, was wir machen wollten. Wir wollten unangenehm sein. Sicherlich haben wir ein paar Kleinigkeiten ein bisschen zu leicht hergegeben. Die hat München auch bestraft. Aber genauso gut haben wir uns unsere Chancen erarbeitet. Wenn man sich das letzte Drittel anschaut, haben wir wirklich gut defensiv gespielt, die Geduld jetzt auch gehabt. Lob an die Jungs. Außer 1-2 Chancen vor dem Tor haben wir relativ viel in der Mitte genommen, dass da auch nicht mehr viel angebrannt ist. Sehr gutes Wochenende, sehr guter Start. Dann kann man das morgen auch abhaken und die nächste Woche vorbereiten, mit zwei Heimspielen.“

…zum Wochenende mit 5 Punkten in Köln (8:4) und gegen München: „Das Wochenende hat uns gutgetan. Da gibt es gar nicht so viel hoch zu loben. Man kann sich freuen, wir haben dieses Wochenende viele Punkte geholt. Aber allzu hoch sollten wir nicht fliegen, weil man dann auch tief fallen kann.“

Veit Oswald, Münchener Torschütze zum 2:1: „Wir hätten das Spiel heute auf jeden Fall gewinnen können. Das ist klar, die Statistiken spielen für uns. Wir müssen einfach für die Saison lernen – das war schon letztes Jahr gegen Mannheim in den Playoffs so – da müssen wir einfach Wege finden, solche Spiele heimzubringen und jetzt konstant zu werden. Natürlich sind jetzt erst zwei Spiele gespielt. Das ist voreilig zu sagen. Aber solche Spiele dürfen wir einfach nicht anbrennen lassen. Wenn wir genügend Schüsse haben und auch mehr vom Spiel haben, sollten wir es auch heimbringen.“

Straubing Tigers – Krefeld Pinguine 3:6 – Tigers kommen weiter nicht vom Fleck: „Rennen fast wie kleine Kinder in der eigenen Zone rum“

Tim Brunnhuber, Spieler Straubing: „Es fängt bei uns zurzeit mit den Kleinigkeiten an. Wir verlieren viel zu viele Zweikämpfe. Wir haben eigentlich einen Matchplan, wie wir uns den Gegner zurechtlegen wollen, aber hören einfach irgendwie nicht zu. Wir wussten, dass Krefeld die Scheibe gerne hinten rausschmeißt und auf Konter hofft. Wir sind viel zu oft in solche Konter reingelaufen. Wenn es bei uns zurzeit auch vorne ein bisschen hakt und du 6 Dinger frisst, haben wir keine Chance, Spiele zu gewinnen.“

…warum man nach Situationen wie dem 1:0 von Nick Halloran oder dem 2:4 durch Jamieson Rees nicht dranbleiben kann: „Wir sind selbst alle noch ein bisschen auf der Suche nach der Lösung. Das zieht sich seit der Vorbereitung durch. Wir haben teilweise gute Ansätze, aber verbocken uns das selber komplett oft im 2. Drittel. Wenn du zu viele zu einfache Gegentore frisst, zieht dich das brutal runter. Das Momentum schwingt auf die andere Seite, obwohl du das 1:0 schießt oder das 2:4, wo du denkst, vielleicht kommen wir jetzt doch nochmal ran. Aber dann sind es so viele kleine Fehler, die das Momentum umschwingen lassen. Dann rennen wir fast wie kleine Kinder in der eigenen Zone rum.“

…was man offensiv verbessern kann: „Viel mehr Scheiben zum Tor. Wir wollen immer nochmal den Extrapass spielen. Wir wollen mehr oder weniger die Scheibe ins Tor passen. Das ist in unserer Situation überhaupt nicht nötig. Wir müssen, wie beim zweiten Tor, einfach die Scheibe von unten nach oben spielen, ein bisschen Verkehr vor den Torhüter, weil der Torwart mit Verkehr nichts sieht. Dann tust du dich vielleicht doch einfacher, ein Tor zu schießen oder einen dreckigen Abstauber reinzuschieben. Da müssen wir ansetzen, weil wir es zurzeit nicht schaffen, die Scheibe ins Tor zu passen.“

Marcel Müller, Spieler Krefeld: „Ich denke, wir haben das über 60 Minuten gut gemacht und am Ende verdient die Punkte geholt. Vielleicht war es 1-2 Tore zu hoch. Aber am Ende nehmen wir das auch so mit.“

…was für ihn den Ausschlag gegeben hat: „Am Ende haben wir mehr Tore geschossen. Da waren wir effektiver.“

…ob Krefeld mit dem ersten Sieg nach der DEL-Rückkehr den Tick zum Gewinnen gefunden hat, der in den ersten Spielen noch fehlte: „Am Freitag (1:3 gegen Bremerhaven, Anm. d. Red.) war es so, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Da hatten wir die Chancen. Wir haben die Statistiken in der Kabine hängen, dass wir in fast allen Kategorien besser waren bis auf das Ergebnis. Das haben wir heute besser gemacht. Am Freitag haben wir uns auch 60 Minuten lang die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Darauf haben wir heute aufgebaut.“

Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings 7:3

Nächste Klatsche für Schwenningen: “Momentan ist einfach der Wurm drin.”

Enrico Henriquez Morales, 3-Punkte-Spiel für Augsburger Panther: “Zwei Tore auf meinem Konto tun auch mal gut.” Über das Spiel: “Wir sind gut aus der Kabine rausgekommen im ersten Drittel. Mit einer 3-Tore-Führung spielt es sich einfacher. Ich glaube, da haben wir trotzdem ein paar Dinge zu verbessern. Turnover und ein paar Kleinigkeiten. Trotzdem freuen wir uns, dass wir das erste Spiel zuhause gewonnen haben. Drei Punkte und die Fans sind auch gut drauf.” Über den Vergleich zum Saisonstart in der Vorsaison: “Wir haben letzte Saison abgehakt. Klar war es ein guter Start, aber wir fokussieren uns von Spiel zu Spiel.” Über die sieben geschossenen Tore: “Das ist gut für das Selbstvertrauen. Das gibt einen Push für das nächste Spiel.”

Philip Feist, Schwenninger Wild Wings: “Es ist schade. Wir haben eine super Truppe, aber es ist momentan nicht das, was wir spielen wollen. Wir lassen zu viele Konter zu. Aber über weite Strecken hat man gesehen, dass das Potenzial bei uns da ist. Wir machen es uns selber schwer. Momentan ist einfach der Wurm drin. Wobei, im Training funktioniert es. Wir müssen es nur noch im Spiel umsetzen. Im Großen und Ganzen sind wir gut aufgestellt, es sind nur Kleinigkeiten, die uns fehlen. Ich bin optimistisch, dass es in Zukunft besser wird.”

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 4:3

Mannheim nimmt Revanche für das verlorene DEL-Finale





Jake Hildebrand, Adler Mannheim über das erste Spiel gegen seine alten Kollegen: “Das waren sehr viele Emotionen. Vor dem Spiel war es am schwersten, wenn man die Jungs sieht, mit denen man so lange zusammengespielt und Meisterschaften gewonnen hat. Das ist ein komisches Gefühl. Heute waren wir hervorragend und es ist schön den Sieg eingefahren zu haben.” Über den Vergleich von Berlin zu Mannheim: “Es ist toll hier. Eine unglaubliche Halle, unglaubliche Fans und eine tolle Gruppe an Jungs. Wir bauen von Tag Eins an auf und ich bin gespannt, was möglich ist.”

Kai Wissmann, Eisbären Berlin: “Wir haben vor allem im zweiten Drittel ein bisschen disconnected gespielt. Da war ein großer Abstand zwischen Stürmer und Verteidiger. Unser Fore Check hat nicht so funktioniert.” Über den aggressiven Fore Check: “Die Laufbereitschaft muss von allen Fünf da sein. Sobald einer fehlt, steht einer frei und die anderen arbeiten mehr oder weniger umsonst.” Über den Saisonstart: “Da war schon viel Gutes dabei. Aber wir sind früh in der Saison. Da gibt es viel, was wir verbessern müssen.”

Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 2:1

“6-Punkte-Wochenende“: Bremerhaven mit perfektem Auftakt





Nicolas Krämmer, Pinguins Bremerhaven: “Wir sind zufrieden mit einem 6-Punkte-Wochende zum Start. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Man kann auf dieses Spiel aufbauen.” Wie es nach dem Abgang von Jan Urbas und Ziga Jeglic weitergeht: “Jetzt kommt die Zukunft von Bremerhaven. Man kann sich nur verneigen vor den beiden Spielern und von dem, was sie hier geleistet haben. Sie sind als Legenden gegangen und so sollten wir es stehen lassen.”

Julian Napravnik, Iserlohn Roosters: “Es war ein bisschen chaotisch. Gerade bei den Powerplays muss eins rein. Wir haben hier auch ein bisschen langsam angefangen. Es war deren Home Opener, die kamen raus wie die Feuerwehr. Zum Ende hin war es gut. Wir müssen nicht irgendwas schwarz anmalen, wir können mit Selbstvertrauen weiterspielen.”

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 2:6

6 Punkte! Nürnberg feiert perfektes Derby-Wochenende





Kenny Agostino, ERC Ingolstadt: “Ich weiß nicht, ob wir so rauskamen, wie wir es sollten, gerade beim ersten Heimspiel. Wir haben zu viele Strafen genommen und zu wenig für die kleinen Dinge getan. Wir müssen disziplinierter sein, unsere Zweikämpfe und Laufduelle gewinnen und die einfachen Sachen machen.”

Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers “Es war kein 6:2-Spiel, am Ende sind noch ein paar Pucks für uns gesprungen. Wir haben uns belohnt, wir sind viel Schlittschuh gelaufen. Wir wussten, dass wir heute, um zu gewinnen, viel Schlittschuhlaufen, Fore checken und denen das Spiel schwer machen müssen und das haben wir gut umgesetzt. Die Fans wissen, dass wir hier auch ab und zu mal verloren haben. Wir nehmen das mit, fühlt sich gut an. Wir sind gut drauf.” Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1NjdVVKSG1jQWlUOXNXaE8rLzhDUHltVmYwUFArTGdKOFpQcjgyWTIyQT0=

Eishockey bei MagentaSport und MagentaTV

Auch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot – mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live – mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften – mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) – in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim – sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie „Die Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe #EishockeyDeutschland.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 31. Spieltag

Dienstag, 22.09.2026

ab 19.00 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim

PENNY DEL | 3. Spieltag

Donnerstag, 24.09.2026

ab 19.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

Freitag, 25.09.2026

ab 19.00 Uhr in der großen Konferenz, ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie – Eisbären Berlin, Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings, Löwen Frankfurt – Nürnberg Ice Tigers, Adler Mannheim – Krefeld Pinguine, Fischtown Pinguins Bremerhaven – EHC Red Bull München, Straubing Tigers – ERC Ingolstadt

673 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht