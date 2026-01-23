Mannheim vermiest Strahlmeiers „Meilenstein“, Kühnhackl sieht sich nach langer Verletzungspause auf gutem Weg: „So bald wie möglich wieder auf dem Eis“

Bonn. (PM MagentaSport) Mannheim setzt sich zum Auftakt des 42. Spieltags knapp mit 2:1 gegen Wolfsburg durch.

„Es war ziemlich ausgeglichen. Der einzige Unterschied war, dass Mannheim sich ein paar hochkarätigere Chancen erarbeiten konnte“, analysiert Wolfsburgs Dustin Strahlmeier, der sein 450. DEL-Spiel absolvierte. „Ich wusste es nicht mal. Ich hätte lieber die 3 Punkte mitgenommen als das 450. Spiel, aber ist natürlich ein Meilenstein. Können gerne noch ein paar mehr kommen“, sagt der Goalie über sein Jubiläum.

Erneut beweisen die Adler, dass sie die beste Defensive der DEL stellen (100 Gegentore in 42 Spiele). Gegen Wolfsburg muss Goalie Franzreb nur einmal hinter sich greifen. „Alle auf dem Eis wissen, was sie zu tun haben, wie wir mit der Scheibe umgehen und wann wir die Entscheidungen treffen müssen. Wenn mal ein Fehler da ist, dann haben wir hinten noch 2 Torhüter, die uns aus der Bredouille retten“, erklärt Tom Kühnhackl die Mannheimer Defensivstärke.

Kühnhackl fehlt den Adlern seit Dezember verletzungsbedingt. Bei MagentaSport spricht er über seine Fortschritte. „Die Reha läuft gut. Es ist leider ein Vorfall, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich bin auf einem guten Weg und hoffe, dass ich so bald, wie möglich wieder bei der Mannschaft auf dem Eis sein kann.“ Er selbst ist einer von 9 Spielern, die in Mannheim ihren Vertrag bereits verlängert haben. „Das ist immer gut, wenn man Spieler behalten kann, die das System schon kennen, das hilft“, findet Tom Kühnhackl.

Durch seine Verletzung verpasst er das Olympia-Turnier. Trotzdem sieht er das deutsche Team bestens aufgestellt. „Von hinten bis vorne haben wir unglaubliche Qualität. Wir haben Rollenspieler, wir haben Qualität, Erfahrung, Schnelligkeit, wir haben alles dabei. Wenn wir als Mannschaft zusammenfinden, haben wir eine gute Chance, dass wir erfolgreich sind.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Auftaktspiels des 42. Spieltags der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Am Freitag geht es weiter mit der großen Konferenz – ab 19.00 Uhr u.a. mit EHC Red Bull München gegen Pinguins Bremerhaven und Eisbären Berlin gegen ERC Ingolstadt. Die Kölner Haie jagen den DEL-Rekord der Adler Mannheim. Ein Erfolg in Schwenningen würde den 15. Sieg in Folge bedeuten. Damit würden sie die Bestmarke der Adler einstellen.

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 2:1

Mannheim feiert den 4. Sieg aus den vergangenen 5 Spielen und sichert damit Platz 2 in der DEL. Für die zuletzt formstarken Wolfsburger ist es die 2. Niederlage aus den letzten 5 Partien.

Alexander Ehl, Adler Mannheim: „Wir waren von Anfang an bereit unser Spiel durchzuziehen und das ist uns ganz gut gelungen. Im letzten Drittel waren ein paar Phasen da, wo wir geschwächelt haben, trotzdem war es über 60 Minuten eine gute Leistung. Die letzten 2 Spiele werden wir nochmal 100 Prozent auf dem Eis lassen, die letzten Reserven raushauen und wir gehen natürlich für die maximalen Punkte.“

Dustin Strahlmeier, Grizzlys Wolfsburg: „Es war ziemlich ausgeglichen. Der einzige Unterschied war, dass Mannheim sich ein paar hochkarätigere Chancen erarbeiten konnte. Aus meiner Sicht ein unglückliches zweites Gegentor. Vom eigenen Mann im Torraum abgefälscht. Ansonsten sind wir hier gut aufgetreten, haben ein gutes Spiel gemacht. Selbst die Spiele, die wir zuletzt verloren, da haben wir auch einen Punkt mitgenommen. Die anderen waren super eng. Im Endeffekt kann das einen großen Unterschied machen, wenn alle Spiele durch sind.“ Über sein 450. DEL-Spiel: „Ich wusste es nicht mal. Mir wurde auch mal gesagt, dass ich der alleinige Rekordhalter von Shutouts in Wolfsburg bin, wusste ich auch nicht. Ich hätte lieber die 3 Punkte mitgenommen als das 450. Spiel, aber ist natürlich ein Meilenstein. Ich spiele unheimlich gerne, macht Spaß, ist meine Leidenschaft. Können gerne noch ein paar mehr kommen.“

Tom Kühnhackl, Adler Mannheim in der 1. Drittelpause über seine Verletzung: „Die Reha läuft gut. Es ist leider ein Vorfall, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich bin auf einem guten Weg und hoffe, dass ich so bald, wie möglich wieder bei der Mannschaft auf dem Eis sein kann. Die (Olympia-) Pause tut mir gut, dass ich meine Reha weiterführen kann, mich zurückarbeiten kann.“

Über die Defensivstärke der Adler Mannheim: „Alle auf dem Eis wissen, was sie zu tun haben, wie wir mit der Scheibe umgehen und wann wir die Entscheidungen treffen müssen. Wenn mal ein Fehler da ist, dann haben wir hinten noch 2 Torhüter, die uns aus der Bredouille retten.“

Über die Vertragsverlängerungen von 9 Spielern. „In den letzten Jahren als Dallas Eakins gekommen ist, haben wir uns erstmal finden müssen, auch welche Spieler zu seinem System passen. Dieses Jahr passen viele Spieler. Das ist immer gut, wenn man Spieler behalten kann, die das System schon kennen, das hilft.“

Über das DEB-Team bei Olympia: „Von hinten bis vorne haben wir unglaubliche Qualität. Wir haben Rollenspieler, wir haben Qualität, Erfahrung, Schnelligkeit, wir haben alles dabei. Wenn wir als Mannschaft zusammenfinden, haben wir eine gute Chance, dass wir erfolgreich sind. Das werden interessante Spiele. Man darf keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Das wird super Eishockey, weil jede Mannschaft die besten Spieler aufs Eis stellt. Die NHL-Spieler hatten nicht so oft die Chance dabei zu sein, von daher freut sich jeder jetzt dabei zu sein.“

PENNY DEL live bei MagentaSport

42. Spieltag

Freitag, 23.01.2026

Konferenz ab 19.00 Uhr, Einzelspiele ab 19.25 Uhr: Straubing Tigers – Löwen Frankfurt, Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie, EHC Red Bull München – Fischtown Pinguins, Dresdner Eislöwen – Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!