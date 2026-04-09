Mannheim siegt in Overtime: Franzreb bringt MÃ¼nchen zur Verzweiflung, SchÃ¼tz warnt vor â€žSchlachtâ€œ â€“ Meister Berlin dominiert Titelfavorit KÃ¶ln

Bonn. (PM MagentaSport) Zum Auftakt der Halbfinalserie liefern sich die Adler Mannheim und der EHC Red Bull MÃ¼nchen gleich einen Thriller: Diesen entscheiden die Adler in Overtime durch das Tor von Marc Michaelis und einen sensationellen fliegenden TorhÃ¼ter Maximilian Franzreb fÃ¼r sich.

Denn die MÃ¼nchner â€“ schon mit 2 AuswÃ¤rtssiegen im Viertelfinale gegen Ingolstadt â€“ liefern bei den Mannheimern trotz der Niederlage eine starke Partie ab und stehen in der VerlÃ¤ngerung mehrfach kurz vor dem Siegtor. Mannheims Justin SchÃ¼tz warnt deshalb vor der Partie am Freitag: â€žMÃ¼nchen wird sich Ã¤rgern, dass sie heute nicht gewonnen haben. Das wird eine Schlacht in MÃ¼nchen!â€œ

Gleich 6 Tore kassiert der sonst so defensivstarke Hauptrundensieger KÃ¶ln zum Auftakt der Halbfinalserie bei Titelverteidiger EisbÃ¤ren Berlin. FÃ¼r KÃ¶lns Maximilian Kammerer steht nach dem 3:6 fest: â€žNormalerweise sind wir dafÃ¼r bekannt, dass wir hinten gut stehen und wenig zulassen. Das war heute ein bisschen zu viel.â€œ Auf Berliner Seite freut sich ein 19 Jahre alter Senkrechtstarter Ã¼ber seine ersten beiden DEL-Tore Ã¼berhaupt: â€žOhne das Team wÃ¤re das nicht mÃ¶glich gewesen. Das ist ein schÃ¶ner Momentâ€œ, jubelt Moritz Kretzschmar.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur PENNY DEL und den 1. Spielen im Playoff-Halbfinale am Mittwoch: EisbÃ¤ren Berlin â€“ KÃ¶lner Haie und Adler Mannheim â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen.

Weiter gehtâ€˜s in den PENNY DEL Playoffs bei MagentaSport am kommenden Freitag mit den 2. Partien im Halbfinale der Playoffs: EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Adler Mannheim (live ab 18.45 Uhr) und KÃ¶lner Haie â€“ EisbÃ¤ren Berlin (live ab 19.15 Uhr).

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 1

Adler Mannheim â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen 3:2 (OT, Stand Serie Best-of-7: 1:0)

In der ausverkauften Mannheimer SAP Arena schaltet die starke Defensive um Nicolas Mattinen, Verteidiger des Jahres in der DEL, die MÃ¼nchner Tormaschine im Zusammenspiel mit dem fliegenden Maximilian Franzreb lange aus. Die groÃŸe HÃ¤rte bleibt im 1. Duell der Serie noch aus, auch wenn die Adler viele Strafzeiten hinnehmen. MÃ¼nchen kann davon nicht profitieren, vergibt einige Chancen zum AuswÃ¤rtssieg. Stark bei den Adlern: Der wiedergenesen Anthony Greco Ã¼berzeugt in seinem 1. Playoff-Spiel in der DEL und liefert in Overtime den entscheidenden Assist.

Die Szene des Spiels: Maximilian Franzreb wird im Tor der Adler zum fliegenden Keeper und rettet in der Overtime spektakulÃ¤r.





Justin SchÃ¼tz, Adler Mannheim, kÃ¤mpft mit den Emotionen: â€žDas war brutal laut bei dem Siegtreffer! Das war geil! Beim Siegtor hatte meine Reihe ein guter Wechsel. Die MÃ¼nchner waren einfach mÃ¼de! Da musst du einfach mal eine Scheibe aufs Tor werfen und dann war Marc Michaelis einfach da. Die MÃ¼nchner hatten viele Chancen. Da haben wir Maximilian Franzreb gebraucht. Das macht solch einen TorhÃ¼ter. So ein Overtime-Sieg macht mit der Psyche etwas. MÃ¼nchen wird sich Ã¤rgern, dass sie heute nicht gewonnen haben. Das wird eine Schlacht in MÃ¼nchen!â€œ

Marc Michaelis entscheidet die Partie in Overtime: â€žDas hat viel SpaÃŸ gemacht. Letztlich war es ein dreckiges Playoff-Tor, das dieses Spiel entscheidet. Es hatte gefÃ¼hlt 30 Grad hier drin! Diese Momentum-Swings wie beim 1:0 oder beim Ausgleich muss man kontrollieren. Letztlich brauchst du auch einen guten Torwart, der hinten die Dinger rausholt. Maximilian Franzreb hat ein Riesenspiel gemacht! Nun wollen wir das Spiel in MÃ¼nchen stehlen.â€œ

EisbÃ¤ren Berlin â€“ KÃ¶lner Haie 6:3 (Stand Serie Best-of-7: 1:0)

Spiel 1 im DEL-Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger und dem Hauptrundensieger geht an den amtierenden Meister! Mit einem traumhaften Doppelschlag von Marcel Noebels und Jonas MÃ¼ller, der in diesen Playoffs lÃ¤nger als jeder andere Spieler auf dem Eis stand, stellen die Berliner von 2:1 auf 4:1 und bringen den Vorsprung souverÃ¤n ins Ziel. Das nÃ¤chste Kapitel folgt am Freitag in KÃ¶ln.

Alle Tore des Spiels und Premieren-TorschÃ¼tze Moritz Kretzschmar im Interview





Frederik Tiffels, EisbÃ¤ren Berlin: â€žIch bin sehr zufrieden. Wir haben einen guten Start erwischt. Das hat uns geholfen, direkt 2:0 in FÃ¼hrung zu gehen. In Unterzahl kÃ¶nnen wir noch besser werden, Ãœberzahl.â€œ

Maximilian Kammerer, KÃ¶lner Haie: â€žIch glaube, dass wir Ã¼ber lange Strecken ein gutes Spiel machen. Vielleicht war Berlin in den ersten paar Minuten besser drin. Und dann finde ich, dass wir wirklich gut spielen. Aber wir haben leider die Tore nicht gemacht. Und Berlin war wirklich eiskalt. Sie haben innerhalb von ein paar Minuten die Tore gemacht. Ich glaube, dass wir heute kein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber wir wissen, dass wir viel besser spielen kÃ¶nnen. Normalerweise sind wir dafÃ¼r bekannt, dass wir hinten gut stehen und wenig zulassen. Das war heute ein bisschen zu viel. Jetzt mÃ¼ssen wir es abhaken. Das ist ein Spiel und dann geht es am Freitag weiter.â€œ

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 2

Freitag, 10.04.2026

ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Adler Mannheim

ab 19.15 Uhr: KÃ¶lner Haie â€“ EisbÃ¤ren Berlin