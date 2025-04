Mannheim â€žsehr enttÃ¤uschendâ€œ nach â€žMachtdemonstration des Meisters â€“ Berlins PfÃ¶derl: â€žVom ersten Spiel warÂ´s echt topâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Der Meister Berlin spaziert gegen Mannheim durchs Halbfinale, steht zum 14. Mal im Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft: 4:0 in der Serie nach dem 6:2 bei den Adlern – das sind 16:4 Tore.

Viel deutlicher geht´s nicht, in der Geschichte dieses Duells gab es noch nie einen „Sweep“. „Das war eine Machtdemonstration der Berliner. Sie waren schneller, sie waren kreativer, sie waren defensiv und offensiv die viel bessere Mannschaft“, erklärt MagentaSport-Experte Rick Goldmann den Erfolg der Eisbären.

Der „sehr stolze“ Trainer Serge Aubin lächelte zufrieden: „Meine Spieler waren beständig, extrem fokussiert. Wir haben heute unser bestes Spiel abgeliefert.“ Leo Pföderl, erneut Torschütze, bilanziert; „Dass wir hier mit 4:0 durchmarschieren, das hätte wahrscheinlich keiner geglaubt. Vom ersten Spiel an war´s echt top. Hinten überragend, Super-Torwart und vorne haben die Tore gemacht, wenn´s gebraucht wurde.“ Über sein Team und Sturmpartner Ty Ronning, der seinen Rekord als Scorer nun auf 23 Spiele ausbaute: „Das macht einfach brutal viel Spaß.“

Adler-Trainer Dallas Eakins lobt den „sehr guten Trainer“ Aubin und ein „gut funktionierendes“ Berliner Team. Knackpunkt sei die mangelnde Chancenverwertung in den ersten 3 Spielen gewesen. „Sehr enttäuschend“, nennt Adler Kapitän Marc Michaelis den Serien-Ausgang: „Wir haben so viel Energie verschwendet, den Rückständen hierherzulaufen. Trotzdem hätten wir offensiv noch einige Schippen drauflegen müssen. Ich hätte noch einige Schippen drauflegen müssen. Das ist Playoffs. Gefühlt jedes Mal, wenn wir die Scheibe geschossen haben und ein Rebound da war, war unser Spieler auf der anderen Seite. Berlin hat uns eiskalt bestraft.“

Start der Finalrunde ist am 16. April.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL-Viertelfinals Runde 4 vom Dienstag übersendet durch MagentaSport.

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 2:6 (Serie Endstand: 0:4)

Als die Mannheimer im letzten Drittel auf den Ausgleich und im Begriff waren, ein 0:3 aufzuholen, drehte das Team von Serge Aubin im Stile eines Serienchampions mit 3 Toren in gut 8 Minuten auf und macht die Machtdemonstration mit einem 4:0 in der Serie perfekt. Besonders Frederik Tiffels glänzte mit einem 4-Punkte-Spiel. Auch Ex-Mannheimer Lean Bergmann traf doppelt. Die Eisbären stehen zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Saisons im Finale und können sich jetzt seelenruhig anschauen, ob sich in der Parallelserie der ERC Ingolstadt oder die Kölner Haie durchsetzen. Nach Spiel 3 führen die Rheinländer 2:1.

Dallas Eakins, Trainer Mannheim: „Deshalb sind sie die Champions. Das ist ein sehr gut gebautes Team, ein sehr gut gecoachtes Team. Letztes Jahr hatten sie einen langen Run, mit sehr viel Erfolg. Wir waren einfach nicht in der Lage, sie zu matchen.“

…ob die Intensität gefehlt hat: „Sagen Sie, dass wir nicht intensiv genug waren? Wir waren seit Tag 1 intensiv. Wenn irgendjemand die Arbeitsethik dieses Teams infrage stellt, wie sehr es sie kümmert oder wie intensiv sie spielen, wissen sie nichts über Teamsport oder unser Team.“

Serge Aubin, Trainer Berlin: „Ich bin sehr stolz auf das Team. Ich habe es geliebt, wie wir über diese Playoffs wettbewerbsfähig waren. Es waren schwere Spiele. Aber die Jungs haben immer einen Weg gefunden, zu gewinnen. Wir haben zusammengehalten. Und ich glaube, heute war unser bestes Spiel der Serie.“

Leo Pföderl, Spieler Berlin, zu Aubins Aussage, dass das das beste Spiel der Serie war: „Ja, glaube ich schon. Das sehe ich auch so. Da hat von vorne bis hinten alles gepasst. Dass es am Schluss ein bisschen zittrig wird mit dem 3:1, haben wir auch ganz gut gehandelt. Wir können sehr zufrieden sein.“

…wieviel Lust es macht, in dieser Mannschaft und in diesem Sturm zu spielen: „Das ist überragend! Da brauchen wir auch nicht lange drumherum zu reden. Wir sind brutal unterwegs. Das ist einfach top.“

