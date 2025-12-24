Mannheim nach 8:5 gegen Berlin „Weihnachtsmeister“, Tiffels bedient: „Absolute Katastrophe!“ – Horror-Serien von Frankfurt und Schwenningen gehen weiter

Bonn. (PM MagentaSport) Mannheim siegt im Duell der ewigen Rivalen gegen Berlin.

Nach dem 13-Tore-Spektakel sind die Adler „Weihnachtsmeister“. „Es war ein tolles Spiel. Wir haben die Energie der Fans aufgenommen und ein tolles Ergebnis erzielt“, freut sich Zachary Solow. Die Eisbären kassieren die zweite 5:8-Klatsche innerhalb von fünf Tagen (zuvor in Ingolstadt) und verlieren die 3. Partie in Folge bei einem Team aus den Top-4. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Das Ergebnis ist eine absolute Katastrophe“, schimpft Frederik Tiffels und fügt vielsagend hinzu: „Wir helfen uns halt nicht selbst. Ich habe eigentlich noch etwas auf der Zunge, aber das verkneife ich mir heute mal…“

Bei diesem Duell trafen auch einige Nationalspieler aufeinander, alle mit dem großen Ziel Olympia. „Du weißt nie, wann der Bundestrainer da ist, wann er guckt. Da heißt es jetzt erstmal auf sich selbst zu schauen. Natürlich ist es im Hinterkopf. Jeder will dabei sein, es ist ein Lebenstraum. Das ist das Ziel Nummer 1 für jeden Sportler. Dieses Jahr hat man die Chance darauf, da will man das natürlich wahrnehmen“, erklärt Mannheims Leon Gawanke. Auf Berliner Seite fügt Eric Mik hinzu: „Olympia ist natürlich ein Traum von jedem Athleten. Wenn du da dabei sein darfst, ist es eines der größten Dinge, die du in deiner Karriere erreichen kannst.“

Köln ist weiter im Flow und kurz vor Weihnachten punktgleich mit Spitzenreiter Mannheim. „Wir haben momentan extrem hohes Selbstbewusstsein. Das System des Trainers wurde verinnerlicht und wir haben einen super Torwart hinten drinstehen. Aber ich würde alles auf die gute Teamchemie schieben“, erklärt sich Parker Tuomie den Erfolgslauf von 10 Siegen aus den vergangenen 11 Spielen. Von solchen Zahlen kann Frankfurt nur träumen – die Löwen weisen eine Horror-Bilanz auf: 9 Niederlagen in Folge, nach 31 Spielen erst 25 Punkte und schon 126 Gegentore (über 4 Gegentreffer pro Spiel). Trainer Tom Pokel versucht trotzdem Optimismus zu verbreiten: „Wir sind dran! Unsere Mannschaft wird nicht für die Arbeit belohnt, die sie investiert. Aber das ist eine Phase und das wird sich ändern.“

München jubelt im oberbayrischen Derby und feiert den 8. Sieg in Folge. „Jeder springt in die Bresche, gibt nochmal die 5 oder 10 Prozent extra. Zudem spielen wir als Team hervorragend zusammen. Die letzten 15 Spiele machen wir einen super Job“, erklärt Jubilar Fabio Wagner (600. DEL-Spiel) das Erfolgsgeheimnis der Münchner. Beim ERC Ingolstadt reißt mit der 1:3-Niederlage die Megaserie von 14 Heimsiegen in Folge. „Sie haben uns nicht viel gegeben. In solchen Spielen musst du in die schmutzigen Regionen kommen, die 1-gege-1-Duelle gewinnen und in der Struktur spielen, die wir das ganze Jahr über gezeigt haben. Das ist uns heute nicht gelungen“, hadert Morgan Ellis.

Der Horror-Dezember für die Schwenninger Wild Wings wird immer schlimmer. Gegen Bremerhaven kassiert der SERC bereits die 7. Niederlage in Folge in diesem Monat. „Wir kämpfen, wir arbeiten hart, aber die Tore kommen nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber wir können nicht warten bis jemand anderes kommt, um Tore zu schießen. Wir müssen sie schießen, wir müssen besser sein“, mahnt Thomas Larkin. Bremerhaven schafft mit dem Sieg den Sprung auf Platz 6. „Wie bei jedem guten Team ist mal ein bisschen der Wurm drin. Wir wussten, wenn wir hart arbeiten und unser Spiel spielen, dass wir das Schiff wieder umdrehen“, erklärt Leon Hungerecker, dem bei seinem 100. DEL-Spiel ein Shutout gelingt.

Straubing ist zurück in der Spur! „Super Leistung, 5 Siege in Folge jetzt. Jetzt genießen wir erstmal Weihnachten und dann zurück zur Arbeit“, bilanziert Doppeltorschütze Stefan Loibl. Für den Tabellenletzten aus Dresden war es bereits die 27. Niederlage im 32. Spiel.

„Ein schönes ‚Weihnachts-Unentschieden‘“ zwischen Augsburg und Nürnberg, wie es der Co-Trainer der Ice Tigers Jochen Hecht beschreibt. Seine Mannschaft holt sich in der Overtime den Extrapunkt. Damit liegt Nürnberg nur 4 Punkte hinter den Eisbären Berlin, die auf Platz 7 stehen. „Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, wäre ich zufrieden gewesen. Wir sind zufrieden, wo wir stehen. Wir schauen natürlich weiterhin nach vorne und wollen irgendwann Bremerhaven und Berlin catchen. Das ist unser Ziel, weiterhin so gut zu spielen und Punkte einzufahren“, äußert sich Hecht kämpferisch. Für Augsburg war es die 7. Heimniederlage in Folge.

Die Wolfsburger sind nach dem 3. Sieg aus den letzten 4 Partien wieder im Aufwind. „Gute Teams finden die Möglichkeiten zu gewinnen und das haben wir gemacht“, attestiert Neuzugang Gemel Smith. Iserlohn hingegen verpasst es, sich weiter von Frankfurt abzusetzen. „Wir haben 1-2 Mal unglücklich Strafen gezogen, obwohl sie davor im Powerplay Tore geschossen haben. Das hat uns ein bisschen gekillt. Das sind am Ende Kleinigkeiten“, hadert der neue Roosters-Stürmer Maximilian Eisenmenger.

Weiter geht es in der DEL bereits am 2. Weihnachtsfeiertag! Es wartet eine intensive Phase auf die Teams: In 17 Tagen stehen 9 Spieltage an. Die Ausgangslage dafür könnte vor allem an der Tabellenspitze kaum spannender sein. Zwischen Tabellenführer Mannheim und den fünftplatzierten Straubingern liegen gerade einmal drei Zähler.

ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München 1:3

München entscheidet das oberbayrische Derby gegen Ingolstadt für sich und feiert damit den 8. Sieg in Folge. Ingolstadt verliert erstmals nach 14 Heimsiegen in Folge und wird nicht nur von der Tabellenspitze verdrängt, sondern nach der 2. Pleite in Folge bis auf Platz 4 durchgereicht.

Morgan Ellis, ERC Ingolstadt: „München hat defensiv sehr gut gespielt. Wir müssen die Scheiben und Männer zum Tor bringen und das ist uns nicht gelungen. Sie haben uns nicht viel gegeben. In solchen Spielen musst du in die schmutzigen Regionen kommen, die 1-gege-1-Duelle gewinnen und in der Struktur spielen, die wir das ganze Jahr über gezeigt haben. Das ist uns heute nicht gelungen.“

Jubilar Fabio Wagner, EHC Red Bull München, heute Abend mit seinem 600. DEL-Spiel: „Wir haben gewusst, dass die Panther stark aus der Kabine kommen. Sie haben eine riesige Siegesserie hier gehabt. An der ein oder anderen Stelle hatten wir das Scheibenglück. Hätte auch anders ausgehen können. Wir haben unsere Chancen genutzt und es auch gut zu Ende gespielt. War ein wichtiger Sieg für uns.“

… über den 8. Sieg in Folge: „Wir spielen als Mannschaft. Die Jungen machen einen super Job. Jeder springt in die Bresche, gibt nochmal die 5 oder 10 Prozent extra. Zudem spielen wir als Team hervorragend zusammen. Am Anfang ist es normal, wenn man so viele Neuzugänge hat, dass man sich an das System gewöhnen muss. Die letzten 15 Spiele machen wir einen super Job.“

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 8:5

Mannheim reagiert auf die 2:5-Pleite in Wolfsburg und springt kurz vor Weihnachten wieder an die Tabellenspitze. Nach dem 7:1 im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison, ist es der nächste Kantersieg im Duell der ewigen Rivalen für die Adler Mannheim. Berlin kassiert, wie in Ingolstadt, die nächste 5:8-Packung in der Fremde. Durch die 3. Niederlage in Folge rutscht man aus den Top-6.

Bereits in den vergangenen Duellen ging es heiß her. Auch zum Start in dieses Duell der ewigen Rivalen fliegen sofort die Fäuste.





Zachary Solow, 4 Scorer (1 Tor, 3 Assists) für Adler Mannheim: „Es war ein tolles Spiel. Wir haben die Energie der Fans aufgenommen und ein tolles Ergebnis erzielt.“

… über seine 4 Scorerpunkte gegen Berlin und sein 9. Spiel in Folge, in dem er punkten konnte. „Ich spiele mit tollen Spielern zusammen und manchmal hat man Glück. Sie bringen mich in gute Positionen.“

Frederik Tiffels, Eisbären Berlin: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Das Ergebnis ist eine absolute Katastrophe! Nichtsdestotrotz haben wir zum Teil gutes Eishockey gespielt, aber wir machen im Moment viel zu viele Fehler und die werden bestraft. Es ist ein Topspiel gegen eine Top-Mannschaft und da muss man 60 Minuten da sein. Das haben wir wieder nicht geschafft. Wenn man sich anschaut, wie die Tore fallen – wir verlieren Battles, haben wieder einen Wechselfehler in Unterzahl, spielen gegen eine der besten Powerplay-Mannschaften. Wir helfen uns halt nicht selbst. Ich habe eigentlich noch etwas auf der Zunge, aber das verkneife ich mir heute mal…“

Leon Gawanke, Adler Mannheim, vor der Partie über die Vorfreude auf Olympia: „Man versucht seine Leistung zu bringen und jedes Spiel 100 Prozent zu geben. Du weißt nie, wann der Bundestrainer da ist, wann er guckt. Da heißt es jetzt erstmal auf sich selbst zu schauen. Natürlich ist es im Hinterkopf. Jeder will dabei sein, es ist ein Lebenstraum. Das ist das Ziel Nummer 1 für jeden Sportler. Dieses Jahr hat man die Chance darauf, da will man das natürlich wahrnehmen.“

Eric Mik, Eisbären Berlin, fügt hinzu: „Gerade denkt man nur an die Spiele. Olympia ist natürlich ein Traum von jedem Athleten. Wenn du da dabei sein darfst, ist es eines der größten Dinge, die du in deiner Karriere erreichen kannst.“





Löwen Frankfurt – Kölner Haie 1:4

Zahlen des Grauens bei den Löwen Frankfurt: Die 1:4-Niederlage gegen die Kölner Haie ist die 9. Pleite in Folge. Damit bleiben die Hessen mit 25 Punkten Vorletzter. In 31 Partien kassierten die Löwen schon 126 Gegentore, ein Schnitt von über 4 Gegentreffern pro Partie – nur Dresden ist schlechter mit 134 kassierten Toren. Köln hingegen feiert den 10. Sieg aus den letzten 11 Spielen und steht mit 65 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Mannheim auf Platz 2.

Dustin Tokarski, Goalie-Neuzugang Löwen Frankfurt: „Wir haben uns selbst in den Fuß getreten im 1. Drittel. Danach haben wir es gut gespielt, aber leider hatten sie sich im 1. Drittel bereits eine gute Führung herausgespielt. Wir haben uns ordentlich gestreckt, aber es hat nicht gereicht.“

Parker Tuomie, Kölner Haie: „Im 1. Drittel waren wir klar überlegen. Dann haben wir zu viele Strafen genommen, zu undiszipliniert gespielt und auch in der neutralen Zone, wir waren zu unsauber. Wir haben Frankfurt zurück ins Spiel gelassen. Aber im 3. Drittel haben wir wieder alles unter Kontrolle gehabt. Wir haben momentan extrem hohes Selbstbewusstsein. Wir spielen alle füreinander, haben eine sehr gute Mannschaftschemie. Das System des Trainers wurde verinnerlicht und wir haben einen super Torwart hinten drinstehen. Aber ich würde alles auf die gute Teamchemie schieben.“

Tom Pokel, Trainer Löwen Frankfurt, vor der Partie: „In den letzten beiden Spielen haben wir richtig große Fortschritte gemacht trotz der fehlenden Ergebnisse. Ich möchte mich nicht zu sehr auf die Ergebnisse fixieren und der Mannschaft einen Dämpfer geben. Ich will die positive Seite zeigen, ich will zeigen, dass wir in jedem Spiel dabei sind und die Möglichkeiten haben zu gewinnen.“

… über die Niederlagenserie: „Wir sind dran. Unsere Mannschaft wird nicht für die Arbeit belohnt, die sie investiert. Aber das ist eine Phase und das wird sich ändern. Eine Serie, egal ob Siegesserie oder Niederlagenserie, geht immer irgendwann zu Ende.“

Schwenninger Wild Wings – Pinguins Bremerhaven 0:4

Schwenningen kassiert bereits die 7. Niederlage in Folge, alle im Dezember. Nach zuletzt 2 Niederlagen am vergangenen Wochenende feiert Bremerhaven einen wichtigen Auswärtssieg. Damit feiern die Pinguins Heiligabend auf Platz 6.

Thomas Larkin, Schwenninger Wild Wings: „Ich habe keine Erklärung dafür [warum der SERC kein Tor geschossen hat, Anm.d.Red.]. Die Fans sind enttäuscht, ich verstehe das. Wir sind auch sehr enttäuscht und müssen einen Weg finden besser zu sein. Wir müssen mehr Tore schießen. Wir kämpfen, wir arbeiten hart, aber die Tore kommen nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber wir können nicht warten bis jemand anderes kommt, um Tore zu schießen. Wir müssen sie schießen, wir müssen besser sein. Wir bleiben dran und glauben an unsere Mannschaft.“

Leon Hungerecker, Pinguins Bremerhaven, mit dem Shutout im 100. DEL-Spiel: „Schöne Überraschung! Ein hohes Lob an die Mannschaft. Wir haben ein krasses Auswärtsspiel geliefert. Wir haben Fischtown-Hockey gespielt, nicht viel zugelassen, simpel gespielt, Scheibe nach vorne, Abpraller und Tore geschossen. Wie bei jedem guten Team ist mal ein bisschen der Wurm drin. Wir wussten, wenn wir hart arbeiten und unser Spiel spielen, dass wir das Schiff wieder umdrehen.“

Straubing Tigers – Dresdner Eislöwen 5:3

Die Tigers bauen ihre Erfolgsserie aus! Gegen den Tabellenletzten Dresden gab es ein souveränes 5:3 und damit den 5. Sieg in Folge. Straubing springt auf Platz 5 – bis auf einen Punkt an Ingolstadt heran. Dresden bleibt Tabellenletzter.

Stefan Loibl, Straubinger „Doppelpacker“: „Wir haben ein kurzes Lineup. Ein paar Jungs waren die letzten paar Spiele raus. Aber wir haben das super ‚durchgegrindet‘. Heute haben wir sehr diszipliniert zu unserem System gespielt. Über die Strafen müssen wir noch ein bisschen reden. Super Leistung, 5 Siege in Folge jetzt. Jetzt genießen wir erstmal Weihnachten und dann zurück zur Arbeit.“

Dane Fox, Dresdner Torschütze zum 3:5: „Wir haben nicht aufgegeben. Wir hatten Möglichkeiten, in dieses Spiel zurückzukommen.“

…was sich unter Neu-Trainer Gerry Fleming geändert hat: „Wir haben eine gute Verbindung auf dem Eis, fokussieren uns zuerst auf die Defensive. Das führt dazu, dass wir Torchancen in der Offensive haben.“

Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers 2:3 (OT)

Brett Murray schießt die Nürnberger zum Sieg in Augsburg! Nach dem 2. Drittel führte das Team von Mitch O’Keefe 2:0, bevor die Augsburger zur Aufholjagd ansetzten. Für die Ice Tigers ist es der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen und Tabellenplatz 8. Augsburg kassiert die 6. Pleite aus den letzten 7 Spielen, die 7. Heimniederlage in Folge und muss sich mit Rang 11 begnügen.

In der Overtime! Brett Murray schießt Nürnberg zum Sieg in Augsburg.

TJ Trevelyan, Spieler Augsburg: „Wir wollten 3 Punkte, besonders in einem Heimspiel. Aber wir nehmen den Punkt. Nürnberg ist eine sehr gute Offensivmannschaft und hat gut gekämpft. Wir sind gut zurückgekommen im 3. Drittel. Wir feiern Weihnachten mit einem Punkt zuhause. Am Freitag geht es auswärts gegen Dresden weiter.“

… warum sich Augsburg die ersten 40 Minuten offensiv so schwergetan hat: „Das ist eine gute Frage. Nürnberg war in den ersten zwei Dritteln sehr schwer zu verteidigen. Wir sind zu sehr ‚one and done‘, nicht gut genug. Im 3. Drittel kämpfen wir uns aber nochmal zurück.“

Jochen Hecht, Co-Trainer Nürnberg: „Wir sind glücklich mit 2 Punkten, aber es hätten 3 sein können. Augsburg hat aber alles nochmal nach vorne geworfen im 3. Drittel, hat mächtig Druck gemacht und sind zu einigen guten Chancen gekommen. Ansonsten fand ich war es ein sehr ausgeglichenes Spiel von beiden Mannschaften, ein schönes ‚Weihnachtsunentschieden‘. Damit können beide glücklich in die kleine Pause gehen.“

… zu den Ausnahmespielern Evan Barratt und Brett Murray, die den Siegtreffer herbeikombinierten: „Evan hat schon letztes Jahr gezeigt, was er kann, mit seiner Geschwindigkeit und Spielübersicht – und Brett ist eiskalt vor dem Tor. Der braucht nicht viele Chancen. Er hat eine gewisse Routine und ist saustark vor dem Tor. Deswegen passen die Zwei super zusammen.“

… darüber, dass die Ice Tigers nur 4 Punkte hinter den Eisbären Berlin stehen: „Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, wäre ich zufrieden gewesen. Wir sind zufrieden, wo wir stehen. Wir schauen natürlich weiterhin nach vorne und wollen irgendwann Bremerhaven und Berlin catchen. Das ist unser Ziel, weiterhin so gut zu spielen und Punkte einzufahren.“

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters 4:1

Die Wolfsburger sind wieder im Aufwind. Im Duell mit Iserlohn gab es das dritte 4:1 aus den letzten 4 Spielen, zweimal als Sieg, einmal als Niederlage. Damit übernehmen die Grizzlys Platz 9. Iserlohn muss die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen einstecken und steht auf Rang 12.





U20-WM live & kostenlos ab 26. Dezember: Deutschland startet gegen Gastgeber und Weltmeister USA

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember bis zum 6. Januar in den „Twin Cities“ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrückten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte k.o.-Phase live und kostenlos für alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei. Vor dem Start werden die Fans bereits mit der neuen Folge von #EishockeyDeutschland – U20 – die Top-Talente Deutschlands (ab 23. Dezember, 18.00 Uhr) auf die WM eingestimmt.

Deutschlands Eishockey-Nachwuchs will bei der WM für Furore sorgen: „Die Jahrgänge 2006/07 können bei der WM dieses Jahr für eine große Überraschung sorgen – auch ohne Max Penkin“, schätzt MagentaSport Experte Patrick Ehelechner die Chancen des DEB-Teams ein. Was die besonderen Talente des Teams angeht, stellt er zwei verheißungsvolle Spieler heraus: „David Lewandowski ist das größte Talent seit Tim Stützle. Linus Vieillard hat NHL-Potential – er erinnert mich an den jungen Philipp Grubauer“, zieht Ehelechner große Vergleiche. In der Gruppe A trifft Deutschland zunächst auf den Gastgeber und Titelverteidiger USA (Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.00 Uhr live), danach warten die Slowakei (Samstag ab 20.00 Uhr live), Schweden (Montag ab 19.00 Uhr live) und die Schweiz (Dienstag ab 20.00 Uhr live).

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 32. Spieltag

Freitag, 26.12.2025

ab 13.45 Uhr: Kölner Haie – Pinguins Bremerhaven

ab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers, Adler Mannheim – ERC Ingolstadt

ab 18.45 Uhr: Dresdner Eislöwen – Augsburger Panther, Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings, EHC Red Bull München – Löwen Frankfurt

U20-WM | Start Gruppenphase: Die deutschen Vorrundenspiele live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV

Samstag, 27.12.2025

ab 00.00 Uhr: Deutschland – USA

ab 20.00 Uhr: Slowakei – Deutschland

Montag, 29.12.2025

ab 19.00 Uhr: Deutschland – Schweden

Dienstag, 30.12.2025

ab 20.00 Uhr: Schweiz – Deutschland

