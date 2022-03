Mannheim: “Kill Bill” Ã¼bernimmt Traineramt bis Saisonende fÃ¼r den gefeuerten Pavel Gross – SÃ¶derholm weiterhin ein Kandidat ab Sommer?

Mannheim. (PM Adler / EM) Die Adler Mannheim haben nach den enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Pavel Gross...

Mannheim. (PM Adler / EM) Die Adler Mannheim haben nach den enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Pavel Gross sowie Assistenztrainer Mike Pellegrims mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Vorerst bis zum Saisonende wird Bill Stewart die Mannschaft übernehmen, Marcel Goc und Jochen Hecht fungieren in dieser Zeit als Co-Trainer.

Seit 2018 standen Gross und Pellegrims hinter der Adler-Bande, gewannen mit den Mannheimern gleich in ihrem ersten Jahr die Meisterschaft. Die vorzeitig abgebrochene Spielzeit 2019/20 beendeten die Adler auf dem zweiten Tabellenplatz, ehe ein Jahr später das bittere Aus im Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg folgte.

„Wir sind in einer Phase der Saison, in der die Playoffs unmittelbar bevorstehen und die Mannschaft auf dem Weg sein sollte, ihr bestes Eishockey zu spielen. Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Team im Schlussspurt und in der Endrunde einen neuen Impuls, einen frischen Wind benötigt“, so Clubchef Daniel Hopp.

Gemeinsam mit Goc und Hecht soll nun Interimstrainer Stewart die Adler, die im laufenden Wettbewerb auf Platz fünf abgerutscht sind, zurück in die Erfolgsspur führen. Der 64-jährige Kanadier, der in Mannheim kein Unbekannter ist und mit den Adlern 2001 die Meisterschaft gewann, wird am morgigen Dienstag, den 29. März, erstmals das Training leiten und einen Tag später im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine sein Comeback hinter der Adler-Bande feiern.

Die Adler bedanken sich bei Gross und Pellegrims für ihr Engagement in den vergangenen vier Jahren und wünschen Ihnen für ihre private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Spannungen schwelten schon seit Monaten – Übernimmt Bundestrainer Söderholm zur neuen Saison?

Bereits im Dezember zeigte die Beziehung zwischen den Adlern und Pavel Gross deutliche Risse. Damals standen die Mannheimer sportlich noch unbedenklich auf Platz zwei in der Tabelle. Allerdings sorgten Äußerungen von Pavel Gross zu Vorsichtsmaßnahmen innerhalb des Hygienekonzepts für Unbehagen innerhalb der Geschäftsführung. Damals wurde, zumindest nach Außen hin, der Streit nach einem Gespräch beigelegt.

Nun kam die sportliche Krise hinzu. Aus den letzten acht Spielen holte man nur sieben Punkte. Zu wenig, um den hohen Ansprüchen in der Quadratenstadt gerecht zu werden.

Schon im Dezember hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass man sich spätestens nach der laufenden Saison von Pavel Gross trennen will und Bundestrainer Toni Söderholm der Wunschkandidat der Adler ist. Gross wurde indes mit der tschechischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, obwohl sein Vertrag bei den Adlern noch bis 2024 läuft. Es deutete sich damals ein Abschied zum Saisonende an, bei dem beide Seiten ihr Gesicht hätten wahren können. Bislang hat Söderholm seine Zukunft nach der WM im Mai offen gelassen. Der Deutsche Eishockey Bund würde gerne mit seinem Bundestrainer weiter zusammenarbeiten. Der zierte sich allerdings seit dem Deutschland Cup im November seine Zukunftsfrage konkret zu beantworten. Ein Engagement als Assistent in der NHL geisterte seinerzeit ebenfalls durch die Gerüchteküche. Nun erhält das Gerücht um einen Wechsel Söderholms in die Kurpfalz neuen Nährboden. Möglicherweise machen beide Seiten, Adler und Söderholm, nun schnell Nägel mit Köpfen.

Die kommenden Wochen werden darüber Aufschluss geben.