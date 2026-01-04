Mannheim im Topspiel „entscheidender“ als München / 8:1! Der Vize-Meister Köln ist besser als in der Vorsaison, Berlins Noebels mit über 500 Scorer-Punkten im „Privilegierten-Status“

Bonn. (PM MagentaSport) Die unangefochtene Nummer Eins in der PENNY DEL bleiben vorerst die Kölner nach einem 8:1 in Dresden – wir erinnern uns: die Haie sind ohnehin Vize-Meister der letzten Saison, in dieser Spielzeit noch besser.

„Wir haben 4 Tore in den Special Teams geschossen. Da sind wir in diesem Jahr ein gutes Team, woraus man viele Spiele gewinnen kann”, hebt Dominik Bokk ein weiteres Mosaiksteinchen des Haie-Erfolges hervor. Köln baut damit die Tabellenführung auf 8 Punkte aus. Für Schlusslicht Dresden – 13 Punkte Abstand zum Nichtabstiegsplatz – war´s ein bitterer Sonntagnachmittag. „Es war eines dieser Spiele, in denen nichts in unsere Richtung gelaufen ist. ”, murrte Dresden-Coach Gerry Fleming nach der höchsten Niederlage seiner bisherigen Amtszeit.

Krise eventuell beendet? Die Eisbären erledigen mit dem 6:3 gegen Augsburg eine Pflichtaufgabe, sind als Siebter noch einiges vom eigenen Anspruch entfernt. „Wir haben zu viele Punkte in den letzten Spielen liegen gelassen. Heute war es schon etwas kompletter als in den letzten Spielen. Ich hoffe wir nehmen den Schwung mit”, erklärt Marcel Noebels, der seine DEL-Punkte 500 und 501 erzielte. „Ich kann mich einordnen mit vielen guten Eisbären-Spielern, die hier gespielt haben. Dass ich dazugehören darf, ist für mich ein Privileg”, freut sich der 33jährige Noebels. Damit ist er einer von nur 28 Spielern, denen das im deutschen Liga-Eishockey gelang.

Mannheim jubelt im Topspiel in München, Patrick Hager sieht eine überaus spannende Spielzeit: „Wenn wir uns die Top-5 anschauen, wie die marschieren die ganze Saison, da nehmen die sich alle nichts. Selbst gegen Mannschaften wie Frankfurt oder Iserlohn haben wir es gemerkt. Wenn du nicht anwesend bist, verlierst du. Die Liga ist unglaublich schwierig zu spielen und heute hat Mannheim die entscheidenden Phasen besser gespielt als wir.” Maximilian Kastner sieht München sowieso als Titelanwärter: „Ja, definitiv. Wir haben den Charakter in der Mannschaft, das Talent, den Arbeitswillen.

Mannheim springt mit dem 4:2-Erfolg in der Tabelle wieder auf Platz 2. „Wir waren in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Es war wichtig nach der letzten Niederlage zurückzuschlagen”, bilanziert Doppeltorschütze Nicolas Mattinen.

Straubing jubelt im Donau-Derby gegen Ingolstadt. „Wir haben bewiesen, dass wir es auch gegen die Top-4 machen können. Wenn wir unser System auch mal das ganze Spiel, nicht nur 20 bis 30 Minuten, durchziehen, dann holen wir auch da die 3 Punkte”, freut sich Marcel Brandt, der sein 100. DEL-Tor für die Tigers erzielte. Der nächste Jubilar.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 36. Spieltag der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit dem 37. Spieltag am Dienstag – u.a. ab 16.15 Uhr mit dem Topduell zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin. Die Final-Spiele der U20 WM laufen aktuell live und kostenlos bei MagentaSport.

Dresdner Eislöwen – Kölner Haie 1:8

Die Kölner Haie fahren ungefährdet den Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht Dresden ein. Es ist der 15. Sieg aus den letzten 16 Spielen und der 9. Sieg in Folge. Für Dresden ist es die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen.

Gerry Fleming, Dresdner Eislöwen: „Es war eines dieser Spiele, in denen nichts in unsere Richtung gelaufen ist. Ob das Platz 1 gegen 14 ist, interessiert uns nicht. Man kann die Schwächen von jedem Gegner aufdecken und ausnutzen. Das konnten wir nicht.”

Dominik Bokk, 2 Tore für die Kölner Haie: “Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben gleich am Anfang die Chance genutzt im Powerplay. Wir haben 4 Tore in den Special Teams geschossen. Da sind wir in diesem Jahr ein gutes Team, woraus man viele Spiele gewinnen kann. Wir arbeiten hart und versuchen jedes Spiel besser zu werden und unser Ding durchzuziehen.”

EHC Red Bull München – Adler Mannheim 2:4

Mannheim siegt im Topspiel und springt damit auf Platz 2. Für die Adler ist es der 3. Sieg aus den letzten 3 Partien. Für München ist es nach zuletzt 3 Siegen in Folge wieder mal eine Niederlage.

Patrick Hager, EHC Red Bull München: „Special-Teams waren der Unterschied. Da haben wir uns zu kompliziert angestellt. Vielleicht hat man bei uns gemerkt, dass wir seit Wochen mit 3 Reihen spielen, dass die Beine schwer waren. Wir haben trotzdem 2 Minuten vor Schluss 2 Minuten Powerplay, da können wir es drehen, bekommen dann den Shorthander. War ein enges Spiel. Das Niveau hat nicht nur Mannheim, die hat die ganze Liga. Wenn wir uns die Top-5 anschauen, wie die marschieren die ganze Saison, da nehmen die sich alle nichts. Selbst gegen Mannschaften wie Frankfurt oder Iserlohn haben wir es gemerkt. Wenn du nicht anwesend bist, verlierst du. Die Liga ist unglaublich schwierig zu spielen und heute hat Mannheim die entscheidenden Phasen besser gespielt als wir. ”

Nicolas Mattinen, 2 Tore für die Adler Mannheim: „Wir waren in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Es war wichtig nach der letzten Niederlage zurückzuschlagen. Die Tabelle ist sehr eng, daher zählt jeder Punkt. Es steht mit Olympia eine größere Pause an, in die wir mit gutem Gefühl gehen wollen.” Über das Powerplay: “Es läuft sehr gut für uns.”

Maximilian Kastner, EHC Red Bull München, in der 1. Drittelpause über den Lauf der Münchner: “Die Mannschaft hat sich gefunden. Wir hatten viele neue Spieler, ein neues Trainerteam, das hat Woche und Monate gebraucht, bis es sich zusammengefunden hat. Das hinterlässt jetzt gerade Spuren. Wir haben ein super Team. Jeder versteht sich mit den anderen. Wir sind eingeschworen. Stand jetzt, wo wir so viele Verletzte haben, mussten die Jungs näher zusammenrücken. Das erkennt man auf dem Eis, dass das Hand und Fuß hat.”

Auf die Frage, ob das schon eine Ähnlichkeit mit den Titeljägern Red Bull München von 2023 zu hat: „Das nagt am Team, dass die letzten 2 Jahre verkorkst waren. Wir mussten einen anderen Weg einschlagen, den haben wir jetzt eingeschlagen. Wir sind in der richtigen Richtung. Wir haben Fahrt aufgenommen und wollen das die nächsten Wochen und Monate weiterziehen. Das hat definitiv einen Vibe. Ich würde sogar noch weitergehen, wie 2015/16, wo wir den Umbruch in München hatten mit vielen neuen Spielern. Da haben wir auch bis November gebraucht bis sich die Mannschaft gefunden hat und ich würde sagen, dass wir den genau gleichen Vibe haben.”

Ansage an die Konkurrenz? “Ja, definitiv. Wir haben den Charakter in der Mannschaft”, das Talent, den Arbeitswillen. Defensiv stehen wir sehr gut da und offensiv haben wir die Qualitäten, dass wir uns fest spielen und auch Spiele drehen können.“

Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 6:3

Straubing jubelt im Derby gegen Ingolstadt. Damit ziehen die Tigers am direkten Konkurrenten vorbei und stehen nun auf Platz 3. Für Ingolstadt ist es die 3. Niederlage in Folge.

Marcel Brandt, 100. DEL-Tor für die Straubing Tigers: “Wir haben die 3 Punkte, das ist wichtig. Wir unseren Job gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben. Haben ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert. Heute haben wir es bewiesen, dass wir es auch gegen die Top-4 machen können. Wenn wir unser Spielsystem auch mal das ganze Spiel, nicht nur 20-30 Minuten, durchziehen, dann holen wir auch da die 3 Punkte.” Über sein 100. DEL-Tor für Straubing: “Tatsächlich wusste ich es nicht. Natürlich ist es schön, weil man versucht der Mannschaft so zu helfen.”

Daniel Schmölz, ERC Ingolstadt: “Wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Am Ende 2 Eier bekommen, die unglücklich waren. Zurzeit ist vorne der Wurm drin. Wir müssen einfacher spielen, härter zum Tor gehen.”

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 6:3

Nach zuletzt 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen gelingt den Eisbären Berlin der Befreiungsschlag gegen Augsburg. Für die Panther ist es nach 7:6-Spektakel gegen Schwenningen die 6. Niederlage aus den vergangenen 7 Partien.

Marcel Noebels, Eisbären Berlin: „Wir haben hinten raus ein bisschen den Faden verloren. Trotzdem finde ich, dass wir es souverän über die Bühne gebracht haben und hier wichtige 3 Punkte in Berlin gelassen haben. Wir haben zu viele Punkte in den letzten Spielen liegen gelassen. Heute war es schon etwas kompletter als in den letzten Spielen. Ich hoffe wir nehmen den Schwung mit.”

Über seinen 500. DEL-Punkt: “Sicherlich für den persönlichen Erfolg etwas ganz Tolles. Ich kann mich einordnen mit vielen guten Eisbären-Spielern, die hier gespielt haben. Dass ich dazugehören darf, ist für mich ein Privileg. Ich weiß nicht, wo ich stehe, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen noch kriege, aber viel wichtiger ist, dass wir das Punktekonto mit der Mannschaft erhöhen.”

Riley Damiani, 2 Tore für die Augsburger Panther: „Die ersten beiden Drittel, das war nicht unsere Identität. Wir haben nicht auf unseren Standard gespielt und das haben sie ausgenutzt. Im 3. Drittel haben wir hart gekämpft und uns widerstandsfähig gezeigt, aber wir können nicht so in ein Spiel starten.” Über die 13 Gegentore an diesem Wochenende. “Das ist zu viel. Das zeigt unser Defensivspiel aktuell, wir verlieren da im Moment unseren Weg.”

Löwen Frankfurt – Schwenninger Wild Wings 1:2

Frankfurt unterliegt nach zuletzt 3 Siegen aus 4 Spielen gegen Schwenningen. Die Wild Wings feiern den 2. Sieg aus den letzten 3 Spielen.

Dennis Lobach, Löwen Frankfurt: „Tut weh gerade. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, beide Torhüter waren stark. In unserem Überzahlspiel hatte Schwenningen 3, 4 Schüsse auf unser Tor, so soll es nicht sein. Dadurch hatten sie das Momentum. Im 2. Drittel waren wir immer einen Schritt zu spät. Das hat es für uns schwer gemacht wieder ins Spiel zu kommen. Wir haben sehr viel richtig gemacht in den letzten Spielen, heute auch. Wir müssen so weiterspielen, dann werden wir belohnt.”

Sebastian Uvira, Siegtorschütze zum 2:1 für die Schwenninger Wild Wings: „Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Der hat wirklich viel Selbstvertrauen aufgebaut, das haben wir gebraucht.” Über das harte Programm bis Olympia: “Wir wissen, dass jeder jeden schlagen kann in dieser Liga. Wir haben schon Berlin und Köln geschlagen.”

Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 3:2 (SO)

Bremerhaven müht sich zu einem knappen Erfolg im Penaltyschießen gegen Iserlohn. Es ist der 4. Sieg in Folge. Für die Roosters ist es immerhin 1 Punkt, der den Aufschwung der letzten Spiele bestätigt. Aus den letzten 5 Partien holte man 3 Siege.





Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL, 37. Spieltag

Dienstag, 06.01.2026

Ab 13.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg

Ab 16.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie, ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt, EHC Red Bull München – Eisbären Berlin

Ab 18.45 Uhr: Augsburger Panther – Iserlohn Roosters, Straubing Tigers –

Adler Mannheim

Ab 19.15 Uhr: Dresdner Eislöwen – Pinguins Bremerhaven

U20-WM-Halbfinale live und kostenlos bei MagentaSport

Halbfinale 1

Sonntag, 04.01.2026

Ab 22:30 Uhr: Schweden – Finnland

Halbfinale 2

Montag, 05.01.2026

Ab 02:30 Uhr: Kanada – Tschechien

Überall erstklassigen Sport sehen können: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!