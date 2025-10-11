Mannheim bleibt top, weil Franzreb seine Ex ärgert – Iserlohn beweist „extremen Charakter“ im Kellerduell

Bonn. (PM MagentaSport) Viele enge Duelle, drei Mal Overtime: Der 9. DEL-Spieltag am Freitag ist in vielen Arenen bis zum Schluss spannend.

Vermeintlich eindeutig gestaltet der Spitzenreiter aus Mannheim sein Gastspiel bei den Fischtown Pinguins. Durch das 6:3 stellen die Adler auf herausragende 25 Punkte nach 9 Spielen. Doch vor allem im 2. Drittel zeichnet sich der Ex-Bremerhavener Maximilian Franzreb mehrmals für Mannheim aus. Ex-Kollege Nino Kinder lobt: „Maxi hat gut gehalten. Wir müssen nochmal ein bisschen gieriger sein, um Tore zu schießen.“ Franzreb, der nach seinem Interview bei MagentaSport vor den Fans eine Ehrenrunde dreht, lobt lieber seinen alten Arbeitgeber: „Man muss ein großes Kompliment an Bremerhaven aussprechen. Sie spielen Doppelbelastung mit Champions League – da muss man den Hut ziehen. Ich bin froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben.“

Der personell arg gebeutelte Meister aus Berlin holt immerhin 2 Zähler in Frankfurt. Nach einer verspielten 2:0-Führung trifft Liam Kirk im Shootout entscheidend und sagt anschließend ob des großen Eisbären-Lazaretts: „Wir haben natürlich Schwierigkeiten, weitere Spieler ins Spiel zu bringen. Das weiß jeder. Es war eine großartige Leistung von allen.“

Auch im Keller geht’s heiß her: Im Duell Iserlohn gegen Dresden – Vorletzter gegen Letzter – behalten die Gastgeber mit 4:3 in der Overtime die Oberhand. Nach 5 Pleiten in Folge immerhin 2 Punkte für die Roosters. Doch Johannes Huß ist wegen des späten Gegentreffers zum 3:3 in der regulären Spielzeit zwiegespalten: „Klar ärgern wir uns, weil die Unterzahl am Ende nicht sein muss. Aber ich denke, wir haben extremen Charakter bewiesen.“ Dem Iserlohner, der mit seinem Team jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Dresden hat, ist die Wichtigkeit dieses Spiels bewusst: „Sie stehen unter uns – und da sollen sie auch bleiben. Deswegen mussten wir um jeden Preis dieses Spiel gewinnen.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom DEL-Freitag übersendet durch MagentaSport.

Am Sonntag geht’s direkt mit dem 10. Spieltag weiter, unter anderem empfangen die Adler Mannheim den EHC Red Bull München zum Kracher-Duell – ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

Fischtown Pinguins – Adler Mannheim 3:6

Neun Tore im Duell zweier eigentlich starker Defensivreihen – und am Ende gewinnen mal wieder die Adler. Mannheim dreht das Spiel zum 2:1 und gibt die Führung dann nicht mehr her – trotz eines Schussverhältnisses von 7:26 im Mittelabschnitt. Die abgezockten Adler bleiben mit 25 Punkten aus 9 Partien Spitzenreiter der DEL. In jedem Spiel haben sie bisher gepunktet.

Mannheims Goalie Maxi Franzreb kann sich an alter Wirkungsstätte auszeichnen und wird nach dem Interview sogar von den Heimfans gefeiert: „War schön, die Jungs wiederzusehen. […] Man muss ein großes Kompliment an Bremerhaven aussprechen. Sie spielen Doppelbelastung mit Champions League und die Jungs bringen alles zum Tor. Das war schon immer unser Spiel. Die geben nie auf – da muss man den Hut ziehen. Ich bin froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben und zur richtigen Zeit die Tore geschossen haben.“

Bremerhavens Nino Kinder lobt die Leistung seines Ex-Kollegen und Goalies Maxi Franzreb: „Maxi hat gut gehalten. Wir müssen nochmal ein bisschen gieriger sein, um Tore zu schießen. Wir haben besonders die letzten 13 Minuten im 2. Drittel richtig gedrückt. Da sind wir rangekommen. Wir hätten im 3. Drittel so weitermachen müssen.“

Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin 2:3 (SO)

Die personell gebeutelten Berliner führen in Frankfurt mit 2:0, doch dann lassen die Kräfte etwas nach. Die Löwen kommen im Schlussdrittel zurück und gleichen zum 2:2 aus. Immerhin: Im Penalty-Shootout sichert Liam Kirk den Zusatzpunkt für die Eisbären – auch, weil Frankfurts Cameron Brace als Einziger vergibt.

Berlins goldener Schütze Liam Kirk: „Ich denke, wir haben große Teile des Spiels dominiert. Wir hatten so viele Chancen, ihr Goalie hat ein großartiges Spiel gemacht. Wir haben natürlich Schwierigkeiten, weitere Spieler ins Spiel zu bringen. Das weiß jeder. Es war eine großartige Leistung von allen.“

Iserlohn Roosters – Dresdner Eislöwen 4:3 (OT)

Im Keller-Duell – Vorletzter gegen Letzter – nehmen die Iserlohn Roosters einen Zusatzpunkt mit. In der regulären Spielzeit drehen sie die Partie nach missratenem Start auf 3:2, kassieren kurz vor Schluss in Unterzahl allerdings das 3:3. In der Overtime ist Kapitän Daniel Fischbuch der Matchwinner. Die Roosters holen ihren 1. Sieg nach 5 Pleiten in Folge, bleiben mit 8 Punkten aber Vorletzter. Die Eislöwen stehen mit 4 Zählern am Tabellenende.

Iserlohns Johannes Huß ist zwiegespalten ob des späten 3:3 in der regulären Spielzeit in Unterzahl: „Klar ärgern wir uns, weil die Unterzahl am Ende nicht sein muss. Aber ich denke, wir haben extremen Charakter bewiesen. Wir waren schnell 0:2 hinten, aber sind ruhig geblieben. Wir haben einfach die kleinen Sachen, die wir vermissen ließen in den letzten Spielen, richtig gemacht.“

Huß hebt nach dem Spiel nochmal die Wichtigkeit dieses Duells hervor: „Wir stehen nebeneinander in der Tabelle. Sie stehen unter uns – und da sollen sie auch bleiben. Deswegen mussten wir um jeden Preis dieses Spiel gewinnen. Wir wollten raus aus dem Loch.“

Tore und Stimmen zum Spiel





Kölner Haie – ERC Ingolstadt 4:3

Ein wildes Hin und Her in der Kölner Lanxess Arena. Zwischenzeitlich dreht Ingolstadt das Spiel auf 2:1, ehe die Haie auf 4:2 davonziehen. Köln steht damit bei 15 Punkten, Ingolstadt bei lediglich 11 Zählern.

Kölns Torschütze Parker Tuomie erinnert sich an das umkämpfte Playoff-Halbfinale in der letzten Saison zwischen den beiden Teams: „Es war genau der gleiche Kampf wie letzte Saison in den Playoffs. Ingolstadt hat besser ins Spiel gefunden, wir waren ein bisschen zu passiv. Ab dem 2. Drittel haben wir das Spiel übernommen. Das hat unsere Offensive angekurbelt.“

Juhani Tyrväinen und Parker Tuomie zum Spiel





Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings 1:0

Lange sieht es in einem zähen Duell nach der Overtime aus, dann macht Filip Varejcka durch eine Einzelaktion einen Strich durch diese Rechnung. Zwei Minuten vor dem Ende erzielt er das goldene Tor für die Tigers, die nach 9 Spielen jetzt bei starken 21 Punkten stehen.

Straubings Siegtorschütze Varejcka gibt zu: „Das ganze Spiel war sehr holprig, wir sind kaum rausgekommen. Auf beiden Seiten war es kein gutes Spiel. Gottseidank hat einer von uns getroffen. In die Overtime oder ins Shootout wäre ich nicht gerne gegangen.“

Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg 2:1 OT

Donald Busdeker sichert Augsburg 2 Punkte in der Overtime gegen Wolfsburg. Weil die Grizzlys nicht treffen, geraten sie in einen Konter. Busdeker bleibt eiskalt und trifft – danach folgt die Jubel-Eskalation auf dem Eis und auf den Rängen. Die Panther stellen damit auf 12 Zähler.

Diesen Montag, ab 19.30 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV: #EishockeyDeutschland – Leon Draisaitl im Gespräch mit Rick Goldmann

Leon Draisaitl ist einer der besten der Welt. Rick Goldmann hat sich mit dem Star der Edmonton Oilers ganz privat unterhalten: übers Eishockey, aber auch über seine Hochzeit im vergangenen Sommer, die Leistung von Freddy Tiffels als Trauzeuge und seinen besonderen Draht zur Stadt Köln – inklusive Saisonprognose für „seine“ Kölner Haie. In der Serie „#EishockeyDeutschland“ wird die Folge mit Leon Draisaitl am kommenden Montag, 13. Oktober 2025, ab 19.30 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV ausgestrahlt.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL – 10. Spieltag

Sonntag, 12.10.2025

Ab 13.45 Uhr: Dresdner Eislöwen – Pinguins Bremerhaven, Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim – EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt, Grizzlys Wolfsburg – Straubing Tigers

Ab 18.45 Uhr: Kölner Haie – Iserlohn Roosters

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!