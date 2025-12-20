Mannheim bleibt an Ingolstadt dran â€“Schlusslicht Dresden trotz nÃ¤chster Pleite kÃ¤mpferisch: â€žWir geben nicht auf!â€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Die Adler Mannheim bleiben Spitzenreiter Ingolstadt auf den Fersen: Das Team von Trainer Dallas Eakins gewinnt am 29. DEL-Spieltag mit 5:3 gegen den Vorletzten Iserlohn.

Nach dem 6. Sieg aus den letzten 7 Partien lauern die Adler mit 62 Punkten einen ZÃ¤hler hinter Ingolstadt â€“ und das vor der intensiven Eishockey-Phase zwischen Weihnachten und Neujahr. â€žWir schauen nicht zu weit voraus. Wir wollen auf die gleiche Weise spielen, Spiel fÃ¼r Spiel so konstant wie mÃ¶glich seinâ€œ, bleibt Mannheims Anthony Greco bescheiden.

Die Roosters sind zwar Vorletzter, aber haben weiterhin ein 10-Punkte-Polster auf das Schlusslicht aus Dresden. Die EislÃ¶wen bleiben auch beim 1:5 in NÃ¼rnberg ohne ZÃ¤hler â€“ die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet. Doch Tariq Hammond gibt sich kÃ¤mpferisch: â€žIrgendwann wird es klappen. Wir glauben in der Kabine weiterhin dran. Wir geben nicht auf!â€œ

Den â€žTurnaroundâ€œ geschafft haben die Straubing Tigers, die sich nach zwischenzeitlicher SchwÃ¤chephase lÃ¤ngst rehabilitiert haben. Beim 3:2 gegen Bremerhaven feiern sie den 3. Sieg in Serie. Stefan Loibl spricht Ã¼ber den Unterschied im Vergleich zur Durststrecke: â€žWir haben sehr viel analysiert, sehr viel angeschaut, was wir verbessern kÃ¶nnen. Dass das 3. Tor reinrutscht, haben wir uns erarbeitet.â€œ

Den dramatischsten Abend erleben die Fans am Bornheimer Hang in Frankfurt. Die LÃ¶wen drehen gegen Augsburg einen 0:2-RÃ¼ckstand, kassieren doch noch das 3:3 und verlieren in der Overtime durch ein Tor von Donald Busdeker. Augsburgs Coach Bill Peters hÃ¤tte gerne alle 3 Punkte aus Frankfurt entfÃ¼hrt: â€žIch bin nicht zufrieden damit, wie wir im 2. Abschnitt gespielt haben. Wir werden das definitiv ansprechen. [â€¦] Wir sollten zu dieser Zeit ein konstanteres Team sein.â€œ

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom DEL-Freitag prÃ¤sentiert von MagentaSport.

Am Sonntag geht es weiter, unter anderem mit der Wiederauflage des Finales der Vorsaison zwischen den EisbÃ¤ren Berlin und den KÃ¶lner Haien â€“ live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.

Adler Mannheim â€“ Iserlohn Roosters 5:3

Die Roosters legen bei den favorisierten Mannheimern stark los, fÃ¼hren nach dem 1. Drittel mit 2:1. Dann fliegen die Adler davon und stellen auf 4:2 nach dem Mittelabschnitt. Iserlohn verkÃ¼rzt im Schlussdrittel zwar nochmal, doch nach dem 5:3 darf Mannheim den 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen feiern. In der Tabelle sind die Adler mit 62 Punkten einen ZÃ¤hler hinter Spitzenreiter Ingolstadt, wÃ¤hrend Iserlohn mit 23 Punkten Vorletzter bleibt.

Mannheims Anthony Greco: â€žWir haben ein gutes Spiel gemacht. Es macht immer SpaÃŸ, vor unseren Fans zu spielen. Sie geben uns immer viel Energie.â€œ

Es folgt nun eine intensive Phase zwischen Weihnachten und Neujahr. Greco dazu: â€žWir schauen nicht zu weit voraus. Wir wollen auf die gleiche Weise spielen, Spiel fÃ¼r Spiel so konstant wie mÃ¶glich sein. Wir konzentrieren uns nur auf das nÃ¤chste Spiel.â€œ





Straubing Tigers â€“ Fischtown Pinguins 3:2

Nach dem 3. Sieg in Folge steht fest: Die Straubing Tigers sind zurÃ¼ck in der Erfolgsspur. Gegen die Pinguins geraten die Niederbayern nach einer 1:0-FÃ¼hrung mit 1:2 in RÃ¼ckstand. Im Schlussdrittel drehen Justin Scott und Tyler Madden allerdings die Partie. Die Tigers sind mit 57 Punkten weiterhin FÃ¼nfter, die Pinguins bleiben mit 47 ZÃ¤hlern auf dem 7. Rang.

Straubings Stefan Loibl: â€žWir hatten ein gutes 1. Drittel, ein durchwachsenes zweites und ein sehr gutes drittes gehabt. [â€¦] Wir haben sehr hart dafÃ¼r gearbeitet. Solche Spiele muss man gegen so eine Mannschaft erst einmal drehen.â€œ

Nach der Deutschland-Cup-Pause erlebte Straubing eine SchwÃ¤chephase. Doch nach dem 3. Sieg in Folge spricht Loibl Ã¼ber die VerÃ¤nderungen in den letzten Partien: â€žWir haben uns das in den letzten Wochen im Training erarbeitet. Wir haben sehr viel analysiert, sehr viel angeschaut, was wir verbessern kÃ¶nnen. Dass das 3. Tor reinrutscht, haben wir uns erarbeitet.â€œ

NÃ¼rnberg Ice Tigers â€“ Dresdner EislÃ¶wen 5:1

NÃ¼rnberg gewinnt von Anfang bis Ende souverÃ¤n und nistet sich mit 42 Punkten auf Platz 8 ein. Ganz anders die Lage bei den EislÃ¶wen: Dresden kassiert die 4. Pleite am StÃ¼ck, hat als Tabellenletzter 10 Punkte RÃ¼ckstand auf das rettende Ufer.

Dresdens TorschÃ¼tze zum 1:3, Tariq Hammond: â€žWir versuchen hier, unser Bestes im Spiel zu geben. Irgendwann wird es klappen. Wir glauben in der Kabine weiterhin dran. Wir geben nicht auf!â€œ

LÃ¶wen Frankfurt â€“ Augsburger Panther 3:4 (OT)

Augsburg dominiert das 1. Drittel, fÃ¼hrt mit 2:0. Dann drehen die LÃ¶wen das Spiel komplett, ehe Madison Bowey die Panther in die Overtime bringt. Dort wird Donald Busdeker zum Augsburger Matchwinner. WÃ¤hrend die Panther als Tabellen-11. auf 36 Punkte stellen, nimmt Frankfurt immerhin einen ZÃ¤hler mit und hat als ZwÃ¶lfter 2 ZÃ¤hler Vorsprung auf den Vorletzten Iserlohn.

Augsburgs Trainer Bill Peters Ã¼ber den Leistungsunterschied zwischen dem starken 1. Drittel und dem schwachen Mittelabschnitt: â€žIch bin nicht zufrieden damit, wie wir im 2. Abschnitt gespielt haben. Wir werden das definitiv ansprechen. In unseren 28 Spielen bisher sollten wir nicht solche HÃ¶hen und Tiefen haben, wir sollten zu dieser Zeit ein konstanteres Team sein.â€œ

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 30. Spieltag

Sonntag, 21.12.2025

ab 13.45 Uhr: Fischtown Pinguins â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen, Grizzlys Wolfsburg â€“ Adler Mannheim, Schwenninger Wild Wings â€“ NÃ¼rnberg Ice Tigers

ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther â€“ Straubing Tigers, Dresdner EislÃ¶wen â€“ ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters â€“ LÃ¶wen Frankfurt

ab 18.45 Uhr: EisbÃ¤ren Berlin â€“ KÃ¶lner Haie

