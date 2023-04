Manix Landry fÃ¼r zwei Jahre in AmbrÃ¬

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den kanadisch/amerikanischen Center Manix Landry mit Schweizer Lizenz bis zum Ende der Saison 2024/2025 verpflichtet...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den kanadisch/amerikanischen Center Manix Landry mit Schweizer Lizenz bis zum Ende der Saison 2024/2025 verpflichtet zu haben.

Der 20-Jährige (180cm x 82kg) absolvierte in der vergangenen Saison 43 Einsätze für die Gatineau Olimpiques, deren Kapitän er war, und bei den Drummondville Voltigeurs, und sammelte dabei 27 Punkte (10 Tore und 17 Assists).

Insgesamt spielte Landry in der der QMJHL 267 Partien. Dabei erzielte er 154 Punkte. Manix wurde 2021 in der fünften Runde von den Arizona Coyotes gedraftet und kehrt nun ins Tessin zurück. Dies nachdem er bereits als 9-Jähriger bei den Junioren der Biancoblù gespielt hatte, als sein Vater Éric Landry in den Jahren von 2010 und 2012 die erste Mannschaft der Biancoblù verstärkt hatte.

Tommaso De Luca kehrt nach Ambrì zurück

Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Rückkehr des 18-jährigen Centers Tommaso De Luca in die Leventina bekannt zu geben.

Der Vertrag hat eine Dauer von zwei Saisons plus eine Option zugunsten des Clubs für eine dritte Saison.

De Luca spielte letzte Saison in der WHL (Western Hockey League) für die Spokane Chiefs, wo er in 65 Spielen 49 Punkte (16 Tore und 33 Assists) erzielte. Der junge Center wird vom NHL Central Scouting an der 158. Stelle der nordamerikanischen Spieler geführt.

De Luca, der kürzlich an einem Camp mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft teilnahm, gehört ab sofort zum Kader der ersten Mannschaft.