“Man sieht sich immer mindestens zwei Mal im Leben” – Unterschreibt Nationaltorwart Mathias Niederberger zum zweiten Mal in MÃ¼nchen?

Berlin / München. (EM) Derzeit ist Torwart Mathias Niederberger von den Eisbären Berlin mit der deutschen Eishockey Nationalmannschaft bei den olympischen Spielen in Peking aktiv.

Mathias Niederberger, Danny aus den Birken (München) und Felix Brückmann (Mannheim) bilden dort das deutsche Torwart-Trio. In der kommenden Saison könnte Niederberger nach drei Spielzeiten seine Zelte in Berlin wieder abbrechen und nach München weiterziehen. Dort würde er dann voraussichtlich aus den Birken beerben. Laut einem Bericht der Berliner Zeitung soll die Tinte unter einem langfristigen Vertrag zwischen Niederberger und dem EHC Red Bull München trocken sein.

Niederberger selbst und auch die Klubs haben sich bislang nicht zur Personalie geäußert. Allerdings kursiert dieses Wechselgerücht schon seit Wochen in der Szene.

Der gebürtige Düsseldorfer Mathias Niederberger ist der Sohn von Ex-Nationalverteidiger Andreas Niederberger (58).

In Düsseldorf erlernte Mathias bei der DEG das Torwarthandwerk. 2011 folgte der Wechsel über den großen Teich. In der OHL bei den Barrie Colts, sowie in der AHL (Manchester) und ECHL (Ontario Reign) konnte der Goalie wichtige Erfahrungen auf und abseits des Eises sammeln. Der ganz große Durchbruch gelang dort aber nicht und so folgte 2014 die Rückkehr nach Deutschland zu den Eisbären Berlin. Nach nur elf Spielen für die Eisbären in der Saison 2014/15 wechselte er in zurück in seine Heimatstadt Düsseldorf. Dort wurde er zum Nationalkeeper, nahm an Weltmeisterschaften teil und wurde 2016 zum Torwart des Jahres gewählt. Nach fünf Jahren am Rhein und als gereifter DEL-Stammtorwart folgte die Rückkehr nach Berlin. Bei den Eisbären wurde er 2020 erneut zum Torwart des Jahres gewählt. Im vergangenen Frühjahr feierte er mit dem Hauptstadtklub die Meisterschaft. Sein Vertrag in Berlin endet am Ende der laufenden Saison. Der intensive Kontakt zum finanzstarken EHC Red Bull soll bereits vor Monaten vonstattengegangen sein. Passend dazu endet in München auch am Saisonende der Vertrag von Danny aus den Birken (36).

Mit dem erwähnten langjährigen Vertrag würde Mathias Niederberger auch eines der „Gesichter“ des EHC Red Bull sein, das den Umzug in die neue Multifunktionsarena SAP-Garden vollziehen wird.

Offiziell bestätigt ist der Transfer, wie bereits erwähnt, noch nicht.

In München würde sich für Mathias Niederberger auch ein kleiner familiärer Kreis schließen. Papa Andreas Niederberger wurde in München geboren und absolvierte im Herbst seiner langen und erfolgreichen Karriere (210 Länderspiele, Mitglied in der deutschen Hockey Hall of Fame) auch eine Spielzeit (98/99) für den ESC München in der Oberliga.

Sportlich wäre Mathias Niederberger ohnehin fast schon 2013 in München gelandet. Der Vertrag war im Mai 2013 bereits unterzeichnet. Der damals 20- jährige sollte Jochen Reimer als Backup herausfordern. Letztendlich kam der Wechsel aber nicht zustande, da Niederberger sechs Wochen später einen Kontrakt in der Organisation der Los Angeles Kings unterzeichnet hatte, um seine NHL-Chance zu suchen. „Alles wurde sehr professionell und freundschaftlich gehandhabt. Diese Chance musste ich einfach wahrnehmen“, sagte Mathias Niederberger damals.

Der NHL-Traum wurde nicht wahr und über die Umwege Düsseldorf und Berlin könnte es nun, ähnlich wie 2019 in Berlin, zu einem erneuten Engagement kommen. Man sieht sich eben immer mindestens zwei Mal im Leben.