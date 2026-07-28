„Man kennt sich“ – Die Gründe für den Wechsel von Jan Nijenhuis zu den Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Nun ist offiziell, worüber schon seit einigen Wochen spekuliert wurde.

Die Dresdner Eislöwen verstärken ihre Offensive mit Jan Nijenhuis. Der 24-jährige Stürmer wechselt von den Krefeld Pinguinen nach Dresden und wird künftig das Trikot der Blau-Weißen tragen.

Der gebürtige Münchner wechselte 2015 vom EHC Klostersee in den Nachwuchs der Jungadler Mannheim. Dort entwickelte sich Nijenhuis weiter. Insgesamt absolvierte er 71 Länderspiele für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Zudem kam der Rechtsschütze viermal für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Sein Debüt in der PENNY DEL feierte Nijenhuis in der Saison 2019/2020 für die Grizzlys Wolfsburg. Anschließend stand der Angreifer außerdem für die Eisbären Berlin und den ERC Ingolstadt auf dem Eis. Insgesamt blickt der 24-Jährige auf 206 Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse zurück. In der DEL2 lief er unter anderem für die Ravensburg Towerstars und zuletzt die Krefeld Pinguine auf. In Ravensburg arbeitete er bereits mit dem heutigen Eislöwen-Cheftrainer Bohuslav Šubr zusammen und verbuchte in der Saison 2023/2024 in 47 Spielen zehn Tore sowie 15 Vorlagen.

Bohuslav Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Jan ist ein vielseitiger Spieler. Er ist läuferisch stark, arbeitet in jeder Situation hart und bringt viel Tempo in unser Spiel. Gleichzeitig verfügt er über gute offensive Qualitäten und passt auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft.“

Jan Nijenhuis: „Für mich hat sich die Chance ergeben, Teil der Dresdner Eislöwen zu werden und die wollte ich unbedingt nutzen. Ich kenne Bo aus unserer gemeinsamen Zeit in Ravensburg und weiß, wie er arbeiten lässt. Jetzt gilt es, die Mannschaft schnell kennenzulernen, meinen Teil zum Teamerfolg beizutragen und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich darauf, erstmals als Eislöwe vor den Dresdner Fans auf dem Eis zu stehen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jan Nijenhuis @ Elite Prospects

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