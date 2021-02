Mammutprogramm fÃ¼r den ESVK

Sechs Spiele in zehn Tagen stellen die Joker vor große Herausforderung Kaufbeuren. (PM ESVK) Die nächsten zehn Tage haben es für den ESV Kaufbeuren...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die nächsten zehn Tage haben es für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 in sich. Die Joker sind in diesen zehn Tagen insgesamt sechs Mal im Einsatz.

Los geht es dabei am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse, nur einen Tag später steht ein weiteres Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau auf dem Plan, ehe es am Sonntag für den ESVK zum EHC Freiburg geht und am Dienstag zu den Tölzer Löwen. Da ab dem 18. Februar dann der neue Spielrhythmus in Kraft tritt, sind die Allgäuer dann nach jeweils einem Tag Pause auch schon wieder am Donnerstag und Samstag im Einsatz.

Zwei Heimspiele in zwei Tagen

Am Donnerstag treffen die Joker in der erdgas schwaben arena auf die Lausitzer Füchse. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Exakt 24 Stunden später sind dann die Eispiraten Crimmitschau in Kaufbeuren zu Gast.

Auf zwei Heimspiele folgen zwei Auswärtsspiele

Am Sonntag ist der ESVK dann im Breisgau am Werk und trifft dort auf den EHC Freiburg. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr. Dienstagabend um 19:30 Uhr steht dann noch das Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen auf dem Programm.

Wie geht der ESVK in die Spiele?

Das Lazarett ist beim ESV Kaufbeuren so leer wie schon lange nicht mehr. Aktuell sind bis auf Torhüter Stefan Vajs, der sich aktuell mit individuellem Eistraining in den Spielbetrieb zurück arbeitet, spielfähig und somit stehen die Trainer Rob Pallin und Co-Trainer Sebastian Osterloh mehr Spieler zur Verfügung, wie eingesetzt werden können. Was auf Grund des straffen Spielplanes in den kommenden Tagen, aber mit Sicherheit auch kein Nachteil ist.