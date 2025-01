Mal wieder ein Trainerwechsel bei den Scorpions: Gaudet folgt auf Barrasso

Mellendorf. (PM Scorpions / EM) Ab sofort gehen die Hannover Scorpions und Tom Barrasso getrennte Wege.

Auch Tobias Stolikowski ist für die Scorpions nicht mehr tätig. Barrasso hatte erst Ende November für Stolikowski übernommen. Die Gründe für die Trennung von Stolikowski wurden damals nicht benannt und auch die weitere Aufgabenstellung für Stolikowski blieb unklar.

Glück hatten die Hannover Scorpions, dass Kevin Gaudet, dem diverse Angebote vorlagen, noch keins davon angenommen hatte und bereit war sofort aus der Schweiz anzureisen, um am Dienstagvormittag das Training zu leiten.

„Ich bin hochmotiviert“, so Gaudet am Telefon, „dass wir unser Ziel gemeinsam erreichen“.

Kevin Gaudet ist in der Wedemark alles andere als unbekannt: Der 61- jährige war von 1991 – 1994 Spieler des ESC Wedemark und trainierte die Niedersachsen von 1991 – 2001, zunächst als Spielertrainer und dann als zweifacher Aufstiegscoach in der DEL. 2022 kehrte er bis vergangenen Sommer zurück. Wie es hieß, konnte man sich damals auf keine weitere Zusammenarbeit einigen. Nun schreiben beide Seiten also das dritte gemeinsame Kapitel.

