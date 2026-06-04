Maksim Minaychev bleibt bei den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg kann auch in den nächsten beiden Spielzeiten mit Maksim Minaychev planen und sichert sich eine verlässliche Konstante in der Defensive.

Ausgebildet wurde der 23-Jährige größtenteils in Köln, wo er den Nachwuchs der Junghaie bis zur U20 durchlief. In dieser Zeit durfte er sich zudem auf internationaler Bühne beweisen und lief jeweils dreimal für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft auf. Nach drei Einsätzen in der DNL führte ihn der nächste Schritt nach Nordhessen: Im Trikot der Kasseler U20 verbuchte er zunächst in der DNL 3 in 21 Spielen sechs Tore und 29 Vorlagen, ehe er in der DNL 2 in 31 Partien drei weitere Treffer und 27 Assists folgen ließ.

Der Einstieg in den Seniorenbereich erfolgte in der Oberliga-Saison 2022/23. Ausgestattet mit einer Förderlizenz sammelte Maksim erste Erfahrungen bei der EGDL und stand zweimal im Aufgebot der Hammer Eisbären. In der darauffolgenden Saison 2023/24 gehörte er fest zum Kader der Rockets und absolvierte 22 Partien in der CEHL. Nach einem anschließenden Jahr kompletter Inaktivität bewogen ihn das vertraute Umfeld in Diez-Limburg und seine Leidenschaft für den Sport vor der abgelaufenen Saison 2025/26 zur Rückkehr. Trotz der Pause fand er seinen Rhythmus sofort wieder. In 18 Hauptrundenspielen überzeugte er durch defensive Stabilität und setzte mit zwei Toren sowie fünf Vorlagen auch offensive Akzente. Ebenso war auf ihn in den Playoffs Verlass, als er in vier Spielen einen weiteren Assist beisteuerte.

Dementsprechend erfreut äußern sich die Verantwortlichen: „Maksim hat bewiesen, dass er seine Leistung bringt, wenn er das Vertrauen geschenkt bekommt und die nötige Eiszeit erhält. Zudem ist er einfach ein toller Typ und ein wichtiger Spieler für unsere Kabine. Als absoluter Teamplayer zeigt er auf dem Eis immer vollen Einsatz. Wie sehr er für die Mannschaft brennt, wurde in den Playoffs deutlich: Trotz einer ungeklärten Verletzung wollte er sich unbedingt in den Dienst des Teams stellen und musste vom Coach regelrecht ausgebremst werden.“