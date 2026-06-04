Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West EG Diez-Limburg Maksim Minaychev bleibt bei den Rockets
EG Diez-LimburgTransfer-News

Maksim Minaychev bleibt bei den Rockets

4. Juni 20261 Mins read48
Share
Maksim Minaychev - © Manuel Enderich
Share

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg kann auch in den nächsten beiden Spielzeiten mit Maksim Minaychev planen und sichert sich eine verlässliche Konstante in der Defensive.

Ausgebildet wurde der 23-Jährige größtenteils in Köln, wo er den Nachwuchs der Junghaie bis zur U20 durchlief. In dieser Zeit durfte er sich zudem auf internationaler Bühne beweisen und lief jeweils dreimal für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft auf. Nach drei Einsätzen in der DNL führte ihn der nächste Schritt nach Nordhessen: Im Trikot der Kasseler U20 verbuchte er zunächst in der DNL 3 in 21 Spielen sechs Tore und 29 Vorlagen, ehe er in der DNL 2 in 31 Partien drei weitere Treffer und 27 Assists folgen ließ.

Der Einstieg in den Seniorenbereich erfolgte in der Oberliga-Saison 2022/23. Ausgestattet mit einer Förderlizenz sammelte Maksim erste Erfahrungen bei der EGDL und stand zweimal im Aufgebot der Hammer Eisbären. In der darauffolgenden Saison 2023/24 gehörte er fest zum Kader der Rockets und absolvierte 22 Partien in der CEHL. Nach einem anschließenden Jahr kompletter Inaktivität bewogen ihn das vertraute Umfeld in Diez-Limburg und seine Leidenschaft für den Sport vor der abgelaufenen Saison 2025/26 zur Rückkehr. Trotz der Pause fand er seinen Rhythmus sofort wieder. In 18 Hauptrundenspielen überzeugte er durch defensive Stabilität und setzte mit zwei Toren sowie fünf Vorlagen auch offensive Akzente. Ebenso war auf ihn in den Playoffs Verlass, als er in vier Spielen einen weiteren Assist beisteuerte.

Dementsprechend erfreut äußern sich die Verantwortlichen: „Maksim hat bewiesen, dass er seine Leistung bringt, wenn er das Vertrauen geschenkt bekommt und die nötige Eiszeit erhält. Zudem ist er einfach ein toller Typ und ein wichtiger Spieler für unsere Kabine. Als absoluter Teamplayer zeigt er auf dem Eis immer vollen Einsatz. Wie sehr er für die Mannschaft brennt, wurde in den Playoffs deutlich: Trotz einer ungeklärten Verletzung wollte er sich unbedingt in den Dienst des Teams stellen und musste vom Coach regelrecht ausgebremst werden.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Tinte trocken! McKenzie und Seidl verlängern in Straubing

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Brad McClure geht mit den Foxes in seine fünfte Saison auf Torejagd

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit...

By4. Juni 2026
Straubing TigersTransfer-News

Tinte trocken! McKenzie und Seidl verlängern in Straubing

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison...

By4. Juni 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

DEG: Johan Merbah löst Patrick Buzás ab und wird neuer Performance Director der Profi-Mannschaft

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen spannenden Neuzugang außerhalb des...

By4. Juni 2026
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Nirschl unterschreibt bei den Indians

Memmingen. (fl/mfr) Der nächste Neuzugang für den ECDC Memmingen ist unter Dach...

By4. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten