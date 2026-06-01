Mailand erhält grünes Licht für Teilnahme am Spielbetrieb der ICEHL / Mountain Classic grundsätzlich beschlossen

Salzburg. (ICEHL9 Am Montag fand in Salzburg die ordentliche Generalversammlung der win2day ICE Hockey League statt.

Etwa dreieinhalb Monate vor dem Saisonstart am 18. September 2026 wurden dabei die wesentlichen Weichenstellungen für die Saison 2026/27 vorgenommen. Die Liga wächst auf 14 Teilnehmer an: Der Hockey Club Milano wurde mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit als neues Mitglied aufgenommen, gleichzeitig bestätigten die Pioneers Vorarlberg ihre Teilnahme an der kommenden Spielzeit.

Neben den formalen Tagesordnungspunkten standen die zukünftige Entwicklung der Liga sowie zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Marketing, Streaming und Vermarktung im Mittelpunkt. Die Klubs stimmten mehreren Professionalisierungsprojekten zu, die bereits in der Saison 2026/27 umgesetzt werden.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde zudem einstimmig ein neuer Vizepräsident gewählt. Nach dem Ausscheiden von Viktor Szelig übernimmt künftig Miha Butara, Präsident von Olimpija Ljubljana, diese Funktion im Präsidium der win2day ICE Hockey League.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer außerordentlichen Wahl Mag. Wolfgang Kofler einstimmig als neues Mitglied des ständig neutralen Schiedsgerichtes der win2day ICE Hockey League gewählt.

Saisonstart am 18. September

Mit der Aufnahme des Hockey Club Milano wird die win2day ICE Hockey League künftig mit 14 Teams aus vier Nationen ausgetragen. Die italienische Metropole erweitert damit das internationale Teilnehmerfeld der Liga.

Die Saison 2026/27 beginnt am Freitag, dem 18. September 2026. Der detaillierte Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Mountain Classic grundsätzlich beschlossen

Die Klubs der win2day ICE Hockey League bekannten sich im Rahmen der Generalversammlung zur grundsätzlichen Durchführung des Mountain Classic. Mit dem geplanten Outdoor-Spiel an der Skisprungschanze in Bischofshofen im Jänner soll ein außergewöhnliches Eventformat geschaffen werden, das weit über die Liga hinaus Aufmerksamkeit erzeugen kann. Die weiteren organisatorischen und infrastrukturellen Planungen werden nun gemeinsam mit den beteiligten Partnern vorangetrieben.

ICE-Vizepräsident Erich Falkensteiner i.V. von Ligapräsident Alexander Gruber zur Generalversammlung: „Die heutige Generalversammlung markiert einen wichtigen Meilenstein für die win2day ICE Hockey League. Wir sind stolz darauf, dass die Liga weiter wächst und künftig mit 14 Teams ausgetragen wird. Mit Mailand stößt nicht nur ein wichtiger Eishockeystandort zu unserer Liga, sondern auch eine europäische Metropole mit einem enormen Marktpotenzial. Daraus ergeben sich zahlreiche Chancen für die weitere Entwicklung unserer Liga – sowohl im sportlichen als auch im wirtschaftlichen und medialen Bereich. Gleichzeitig wurden wichtige Maßnahmen in den Bereichen Marketing, Streaming und Vermarktung beschlossen, die unsere Professionalisierung weiter vorantreiben werden. Ein weiteres starkes Signal ist die grundsätzliche Entscheidung zur Durchführung des Mountain Classic. Dieses außergewöhnliche Event hat das Potenzial, weit über die Grenzen des Eishockeysports hinaus Aufmerksamkeit für die win2day ICE Hockey League zu schaffen. Darüber hinaus bedanken wir uns bei Viktor Szelig für seinen Einsatz im Präsidium und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Miha Butara.“