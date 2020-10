Maik Walsdorf in die DEL2-Kommission gewÃ¤hlt

Dresden. (PM DEL2 / Eislöwen) Der Dresdner besetzt die durch den Rückzug von Atilla Eren frei gewordene Stelle DEL2-Kommission wieder komplett: Die Kommission der...

Dresden. (PM DEL2 / Eislöwen) Der Dresdner besetzt die durch den Rückzug von Atilla Eren frei gewordene Stelle

DEL2-Kommission wieder komplett: Die Kommission der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) kann wieder mit voller Kraft agieren. Durch den Rückzug von Atilla Eren als Geschäftsführer bei den Heilbronner Falken wurde im Sommer eine Stelle frei. Diese wurde im Rahmen der ordentlichen Gesellschafterversammlung wieder besetzt. Dabei wurde Maik Walsdorf, der Geschäftsführer der Dresdner Eislöwen, von den Gesellschaftern gewählt.

Hauptaufgabe der Kommissions-Vertreter ist es, DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch bei der Ausrichtung und bei zu treffenden Entscheidungen der Ligagesellschaft zu beraten und zu unterstützen. Gerade im letzten Jahr hat die Arbeit stetig zugenommen. Die Treffen finden unter anderem auch virtuell statt und es werden die verschiedensten Konzepte zur Weiterentwicklung der Liga erarbeitet.

An dieser Stelle möchte sich die DEL2 auch nochmals bei Atilla Eren für seinen jahrelangen Einsatz und sein Engagement bedanken.

Neben Walsdorf gehören der Kommission Andreas Ortwein (EC Bad Nauheim), welcher zudem der Sprecher des Gremiums ist, Rainer Schan (Ravensburg Towerstars), Joe Gibbs (EC Kassel Huskies), Michael Kreitl (ESV Kaufbeuren), Volker Schoch (Bietigheim Steelers) und Dirk Rohrbach (Lausitzer Füchse) an.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Es ist eine Ehre für mich, in der Kommission mitwirken zu können. Über das Vertrauen, welches mir die anderen DEL2-Clubs entgegen gebracht haben, freue ich mich sehr. Vor allem in den Bereichen Marketing und Vermarktung der Liga sehe ich meine Stärken. Aber auch in den anderen Bereichen werde ich aktiv und engagiert mitarbeiten.“

Kein Heimspiel gegen Weißwasser im Nord-Ost-Pokal/ Spiel in Rostock wird verlegt

Am Sonntag bestreiten die Dresdner Eislöwen ihr erstes Spiel im Rahmen des Nord-Ost-Pokals. Die Blau-Weißen reisen zum Sachsen-Derby nach Crimmitschau. Vor dem Start des Cups kommt es jedoch noch zu Änderungen im Spielplan.

Für das Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse wird es keinen Nachholtermin in der Vorbereitungsphase geben. Geplant war ursprünglich, das Halbfinale beim „So geht sächsisch.“-Cup zu werten, was nach der kurzfristigen Absage der Eisbären Berlin und der damit verbundenen Umstellung des Spielplans nicht mehr umzusetzen war. Stattdessen wird das erste Heimspiel der DEL2-Hauptrunde am 08. November 2020 gegen die Füchse in die Wertung des Nord-Ost-Pokals eingehen.

Zudem wird derzeit ein Ersatztermin für die Auswärtspartie bei den Rostock Piranhas gesucht. Aufgrund der Hallensituation beim Oberligisten kann das Spiel am 20. Oktober nicht ausgetragen werden. Sobald ein neuer Termin angesetzt ist, werden die Dresdner Eislöwen umgehend informieren.