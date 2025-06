Maik Klingsporn wird wieder ein Ice Alien!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 31-jährigen Verteidiger Maik Klingsporn kehrt ein alter Bekannter zurück nach Ratingen.

Bereits von 2021 bis 2024 war er für die Ice Aliens aktiv und gewann zusammen mit dem Team in der Saison 23/24 den Titel in der Regionalliga NRW. Der 1,77 m große und 84 kg schwere Linksschütze bestach durch beständige gute Leistungen. So konnte er der Defensive der Ice Aliens den nötigen Rückhalt in den ausgetragenen Spielen geben. In der letzten Saison war er für die EG Diez-Limburg in der CEHL aktiv.

In der kommenden Spielzeit wird er wie schon zuvor die Rückennummer 57 tragen.

Auch Cheftrainer Frank Gentges ist froh über einen weiteren wichtigen Baustein im Team, weist aber auch auf die Wichtigkeit des Teamgefüges hin: „Maik ist ein starker Defensivverteidiger, der sich sehr gut auf seine Defensivaufgaben fokussieren kann und kaum Fehler macht. Damit erfüllt er die primären Aufgaben eines Verteidigers. Er ist somit der ideale Partner zu einem kreativeren Verteidiger. Ich habe Maik aber auch verdeutlicht, dass er sich in allen Bereichen mehr ins Team einbringen muss, denn das Team steht bei mir immer über allem.“

