Magnus Ostler bleibt beim SC Forst

Forst. (PM Nature Boyz) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der kommenden Saison auf Magnus Ostler zählen.

Der 23-Jährige geht damit bereits in seine vierte Spielzeit beim SC Forst.

In den vergangenen drei Saisons absolvierte Ostler insgesamt 48 Spiele für die Nature Boyz. Dabei erzielte er elf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Somit kommt die Nummer 22 bislang auf 19 Scorerpunkte im Trikot des SC Forst.

Die Nature Boyz freuen sich, dass Ostler dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Magnus Ostler @ Elite Prospects

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro