Magnus Ostler bleibt beim SC Forst

Forst. (PM Nature Boyz) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der kommenden Saison auf Magnus Ostler zählen.
Der 23-Jährige geht damit bereits in seine vierte Spielzeit beim SC Forst.
In den vergangenen drei Saisons absolvierte Ostler insgesamt 48 Spiele für die Nature Boyz. Dabei erzielte er elf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Somit kommt die Nummer 22 bislang auf 19 Scorerpunkte im Trikot des SC Forst.
Die Nature Boyz freuen sich, dass Ostler dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.
Seine Karriere in Zahlen
Source: Magnus Ostler @ Elite Prospects
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