Magnus Eisenmenger spielt wieder fÃ¼r die LÃ¶wen

Augsburg / Frankfurt. (PM Löwen)/Panther) Die Löwen Frankfurt haben sich weitere Verstärkung für die zweite Saisonhälfte geholt – und zwar mit einem bekannten Gesicht: Magnus Eisenmenger spielt wieder für die Löwen. Der Angreifer wechselt von den Augsburger Panthern aus der DEL an den Main.

Löwen Sportdirektor und Head Coach Franz-David Fritzmeier: „Wir sind froh bei all unseren Ausfällen, dass mit Magnus ein Spieler wieder für uns spielt, der den Club und die Mannschaft sehr gut kennt. Er wird sich leicht in den Kader einfügen und uns für die intensive Zeit Tiefe im Kader geben.“

Eisenmenger (20) absolvierte in seiner ersten DEL-Saison drei Spiele für Augsburg. Er war im Sommer von Frankfurt zu den Panthern gegangen. Für die Löwen hatte Eisemenger in zwei Spielzeiten 94 reguläre Saisonspiele bestritten und dabei 19 Punkte erzielt (5 Tore/14 Assists). Zudem stand Eisenmenger in 15 Playoff-Partien auf dem Eis und kam dabei auf 2 Punkte (2 Assists).

Panther-Gesellschafter Lothar Sigl: „Auf Dauer ist es für Magnus Entwicklung zu wenig, sich nur im Trainingsbetrieb mit DEL-Profis zu messen. Wir sind sicher, dass das ihm bestens bekannte Frankfurter Umfeld und verstärkt Spielpraxis in seiner persönlichen Entwicklung guttun werden. Er kann in dieser Saison noch bis zu 40 DEL2-Spiele absolvieren. Wir wünschen Magnus viel Erfolg in der verbleibenden Spielzeit und werden seine Entwicklung natürlich weiter sehr genau beobachten.“