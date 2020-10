MagentaSport Ã¼bertrÃ¤gt erstmals die DEL2

Sieben Live-Spiele bis Mitte Dezember terminiert Neuss. (PM DEL2) Am 6. November überträgt MagentaSport erstmalig den Saisonstart der DEL2 mit dem Derby Löwen Frankfurt...

Sieben Live-Spiele bis Mitte Dezember terminiert

Neuss. (PM DEL2) Am 6. November überträgt MagentaSport erstmalig den Saisonstart der DEL2 mit dem Derby Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies.

Darüber hinaus werden an den kommenden sechs Sonntagen jeweils nachmittags ein Top-Spiel aus der DEL2 übertragen. Selbstverständlich werden alle Partien auch weiterhin in gewohnter Form bei SpradeTV mitzuverfolgen sein.

Dank der zusätzlichen Kooperation mit MagentaSport, gelingt es der Liga, die Reichweite deutlich zu erhöhen. Dies ist für die 2. Liga, gerade in dieser coronabedingt schwierigen Saison, ein wichtiger Schritt.

Nachfolgende Spiele sind für die Übertragung bei MagentaSport geplant:

06.11.2020 / 19:30 Uhr / 1. Spieltag / Löwen Frankfurt – EC Kassel Huskies

08.11.2020 / 17:00 Uhr / 2. Spieltag / Dresdner Eislöwen – Lausitzer Füchse

15.11.2020 / 17:00 Uhr / 4. Spieltag / Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt

22.11.2020 / 17:00 Uhr / 6. Spieltag / Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt

29.11.2020 / 18:00 Uhr / 8. Spieltag / ESV Kaufbeuren – Löwen Frankfurt

06.12.2020 / 17:00 Uhr / 10. Spieltag / ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse

13.12.2020 / 17:00 Uhr / 12. Spieltag / Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „MagentaSport ist auch die Heimat für hochklassigen Eishockeysport. Wir freuen uns, dass die DEL2 in der ersten Saisonphase mit wöchentlich einem Top-Spiel bei MagentaSport live auf einem festen Programmplatz gezeigt wird. Erstmals wird die Liga einen sportlichen Aufsteiger für die höchste deutsche Spielklasse, der Penny DEL, ausspielen. Die vielen eishockeybegeisterten Zuschauer können sich somit auf spannende und hochklassige Partien aus der DEL2 freuen.“

Das ist MagentaSport (Status: 13. Oktober 2020): Über 3600 Live-Stunden Sport in der letzten Saison, dazu Sportart-begleitende Formate, Top-Reporter und -Experten, viel Hintergrund, noch mehr Herzblut, starke digitale Vernetzung – das ist MagentaSport.

Das Live-Programm – herausragend! Alle Spiele der DEL live, dazu DEB-Länderspiele, Top-Spiele der DEL2, den MagentaSport-Pokal, wichtige Einladungsturniere wie den Deutschland Cup. Dazu umfassend: Basketball. Alle Spiele der BBL sowie der EuroLeague live, DBB-Länderspiele, EuroCup, WM und EM sowie MagentaSport-Pokal komplett LIVE.

Viel Herz und Tradition in der Boom-Liga, der 3. Liga: Vor allem: 380 Spiele live. Plus 2-3 Partien in der Frauen-Fußball-Bundesliga pro Spieltag. Zum Portfolio gehört auch: FC Bayern TV mit täglichen Live-News von der Säbener Straße und Top-Spielen im Re-Run.

Mit dem Start der meisten nationalen und internationalen Wettbewerbe läuft ab Mitte Oktober täglich attraktiver Live-Sport bei MagentaSport.