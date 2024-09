MagentaSport bietet zur Saison 2024/2025 das beste Eishockey-Angebot aller Zeiten

• Weiter alle DEL-Spiele live plus erstmals CHL-Topspiele und Highlights zur DEL 2 • So viel Nationalmannschaft wie nie: Männer, Frauen, U20 WM plus...



• Weiter alle DEL-Spiele live plus erstmals CHL-Topspiele und Highlights zur DEL 2

• So viel Nationalmannschaft wie nie: Männer, Frauen, U20 WM plus Deutschland Cup

• Saisoneröffnung am 19. und SAP-Garden-Opening am 27. September kostenlos für alle

Bonn. (PM Telekom) MagentaSport bietet zur Saison 2024/2025 das umfangreichste Eishockey-Programm aller Zeiten mit mehr als 530 Livespielen auf einer Plattform.

Dazu wurde der Produktionsstandard für die Live-Partien in der PENNY DEL erneut erhöht, um den Zuschauern noch mehr Service zu liefern. Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs werden live und in Full HD übertragen. Zusätzlich zeigt MagentaSport so viel von den Nationalmannschaften wie noch nie: die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und U20-Junioren, die Olympia-Qualifikation der Frauen, WM-Tests plus alle Spiele des Deutschland Cups sowie weitere deutsche Länderspiele.

Neu sind die Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) ab 06. September sowie die Highlights aller DEL2-Spiele. Beliebte Formate wie die „Eishockey Show“ und eine Porträt-Reihe mit den Top-Spielern aller Klubs ergänzen das vielfältige Angebot, das am 27. September noch ein Extra-Highlight bereithält: die Einweihung des SAP-Garden in München, mit dem Spiel des EHC Red Bull gegen den NHL-Klub Buffalo Sabres mit dem deutschen Ausnahmespieler JJ Peterka. MagentaSport geht damit in die neunte DEL-Spielzeit und hat die Reichweite bei 25 Millionen Live-Zuschauer (kumulierte durchschnittliche Reichweite) seit der Saison 2016/17 verdreifacht.

Beim Personal setzt MagentaSport auf Kontinuität und somit weiter auf Branchen-Größen wie Sascha Bandermann, Basti Schwele, Alex Kunz, Rick Goldmann, Ronja Jenike, Christoph Ulmann, Konstantin Klostermann und Kai Hospelt. Vom SZ-Institut gab es beim Test von Sport-Streamingangeboten dafür die Auszeichnung „Qualitätschampion 2024.“

Neu: ausgewählte CHL-Spiele, dazu alle Highlights plus das Beste aus der DEL2

Insgesamt 13 Partien aus der Champions Hockey League zeigt MagentaSport live. Sechs davon aus der Vorrunde. Außerdem von der CHL: je ein Hin- und Rückspiel im Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie das Finale. Ebenfalls verfügbar: Highlights von allen Spielen der CHL und bei MagentaSport Live-Spielen ausgiebige Zusammenfassungen, die auch bei MS Sport bei MagentaTV zu sehen sind. Live-Snippets und Bewegtbild-Posts ergänzen auf den Telekom Social-Media-Kanälen.

So viel Nationalmannschaft wie nie zuvor

Bis 2028 zeigt MagentaSport auch alle Spiele der deutschen Männer-Nationalmannschaft inklusive der K.O. Spiele sowie weitere WM-Spiele live. Das Recht umfasst 15 Spiele in der Gruppenphase, zwei Viertelfinals, zwei Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Highlights von allen Spielen der WM sowie längere Zusammenfassungen der Spiele, die bei MagentaSport laufen, ergänzen das Angebot. Diese Zusammenfassungen sind auch bei MagentaTV und MS Sport zu sehen. Live-Snippets und Bewegtbild Posts auf den Telekom-Social-Media Kanälen runden das Angebot ab. Die WM steht vom 9.-25. Mai 2025 in Schweden und Dänemark auf dem Programm. MagentaSport zeigt auch alle Vorbereitungs- und Testspiele.

SAP-Garden Opening live und kostenlos bei MagentaSport

Am 27. September steht (live und kostenlos bei MagentaSport) das große Opening des SAP-Garden im Münchner Olympiapark auf dem Programm. Der EHC Red Bull München spielt in der der neuen modernen Arena für Eishockey- und Basketball-Spiele zur Eröffnung gegen die Buffalo Sabres aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Spielbeginn ist 20.30 Uhr. Am 2. Oktober empfängt der EHC Red Bull München dann erstmals zu einem Punktspiel im knapp 11.000 Zuschauer fassenden neuen SAP -Garden die Grizzlys Wolfsburg.