Made in Pustertal: HC Falkensteiner Pustertal

Bruneck. (PM HCP) “Eine neue Zeitrechnung” ist in Bezug auf Sportvereine meist ein großes Wort.

Der HC Pustertal durfte dieses Synonym zuletzt im Jahr 2021 benutzen: zunächst mit dem Wechsel in die ICE Hockey League, und in der Folge mit dem Umzug in die neue Arena.

Im Sommer 2025 darf sich der HC Pustertal über den nächsten richtungsweisenden Schritt freuen: Falkensteiner Hotels & Residences wird neuer Hauptsponsor und zugleich Namensgeber der Wölfe!

Organisatorisch bestens aufgestellt, hat die 2008 gegründete HC Pustertal GmbH mit Unterstützung der Gesellschafter, Sponsoren, Mitarbeiter und nicht zuletzt dem großen Zuspruch der Fans bewiesen, auch finanzielle Herausforderungen zu meistern. Nicht ohne Stolz darf behauptet werden, dass der HC Pustertal in der Liga längst angekommen ist und sich als bewährter Standort bestens etabliert hat. Kurz vor der inzwischen bereits 5. Saison in der multinationalen win2day ICE Hockey League macht der HC Pustertal nun auch sponsoring- und marketingtechnisch den nächsten Schritt.

Was liegt also näher, als die Synergien eines erfolgreichen Unternehmens mit Pusterer Wurzeln und eines starken, in der Bevölkerung verwurzelten Eishockeyclubs auf einen Nenner zu bringen: der HCP wird zum HC Falkensteiner Pustertal und unterschreibt einen Vertrag über drei Saisonen mit der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. Dieser beinhaltet neben den Namensrechten weitere Marketing-Kooperationen sowie Werbeflächen in der Arena, am Spieler und im digitalen Bereich.

Otmar Michaeler, CEO der FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group): „Als Jochen Schenk und ich das erste Mal über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen haben, war für mich schnell klar: Tourismus und Sport gehören zusammen. Beide bewegen Menschen, schaffen Emotionen und verbinden – über Grenzen hinweg. Was mich zusätzlich begeistert, ist die Eishockey-Leidenschaft meiner beiden Partner, Erich und Andreas Falkensteiner, die ich jede Woche hautnah miterlebe. Und genau die hat mich motiviert, diese Kooperation voranzutreiben. Diese Partnerschaft ist mehr als ein klassisches Sponsoring – sie ist ein klares Bekenntnis zur Region und ein strategischer Schulterschluss zwischen Tourismus und Spitzensport. Wir wollen Emotionen schaffen, Identifikation stiften und die Strahlkraft des HC Falkensteiner Pustertal weit über Südtirol hinaus sichtbar machen.“

Jochen Schenk, CEO HC Pustertal: „Wir haben im Pustertal sehr viele langjährige und treue Sponsoren, die mit viel Herzblut bei uns dabei sind. Seit vielen Jahren legen wir sehr großen Wert auf professionelles Sportsponsoring, wobei wir versuchen, jeden unserer Partner sehr individuell und wertschätzend zu betreuen. Das macht uns unheimlich viel Freude und ist die Basis für einen gesunden Verein. Dass wir jetzt mit Falkensteiner Hotels & Residences on top noch einen Hauptsponsor dazubekommen, freut uns natürlich besonders. Diese Partnerschaft gibt uns neue Möglichkeiten, von denen wir bis jetzt weit weg waren. Besonders stolz macht uns, dass wir mit Falkensteiner ein Pusterer Unternehmen mit an Board bekommen, das uns als Partner auf Augenhöhe sieht. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen und uns gegenseitig bei der Erreichung unserer Ziele unterstützen.“

Erich Falkensteiner, Präsident der Wölfe dazu: „Mit der neuen Namenspartnerschaft schlagen der HC Pustertal und Falkensteiner ein gemeinsames Kapitel auf. Beide stehen für Beständigkeit, Qualität und Leidenschaft – Werte, die diese Kooperation zu einem wichtigen Schritt für den Verein und seine Zukunft machen. Es freut mich daher sehr, dass mein Partner und FMTG-CEO Otmar Michaeler und HC Pustertal-Geschäftsführer Jochen Schenk die Initiative zu dieser starken Partnerschaft ergriffen haben.“

Michael Ranalter, Head of Marketing & Sponsoring HC Pustertal „Die verstärkten Bemühungen, die wir seit Eintritt in die ICEHL ins Marketing gesteckt haben, tragen immer größere Früchte. Unser Sponsoren-Pool wächst stetig an, wir werden immer begehrenswerter – für viele kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für große internationale Player, wie es die Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist. Mit der FMTG bekommen wir ein starkes Unternehmen an unsere Seite, welches unsere Werte teilt und mit der tiefen Verwurzelung im Tal perfekt zum HCP passt. Die Partnerschaft ist eine riesige Chance für den gesamten Verein, sportlich aber auch strukturell zu wachsen, weshalb wir uns sehr auf die Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren freuen.“

Über die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG):

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie fünf Geschäftseinheiten: Die FMTG-Services mit den Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und drei Appartement-Anlagen, FMTG Camping mit derzeit zwei Falkensteiner Premium Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den 360°-Tourismusberater Michaeler & Partner.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV