Maciej Rutkowski: „Wir mÃ¼ssen es auf jeden Fall besser machen“ – Iserlohn Roosters treffen am letzten Testspiel-Wochenende auf zwei Ligarivalen

Iserlohn. (MK) An diesem Wochenende befindet sich die Saisonvorbereitung der Iserlohn Roosters auf der Zielgeraden.

Auf die Sauerländer warten zwei fette Derbybrocken mit dem Gastspiel bei den Kölner Haien am Freitag (19:30 Uhr) und am Sonntag daheim gegen die Düsseldorfer EG (16:30 Uhr).

Alle Mann an Bord

Eine Woche vor dem Saisonstart kann Cheftrainer Doug Shedden personell aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt fehlende Stürmer Taro Jentzsch kann nach überstandener Oberkörperverletzung seit Dienstag wieder voll im Training mitwirken. Nach seiner Zwangspause sei ihm der Start ins Mannschaftstraining etwas schwerer gefallen, nun aber fühlt der gebürtige Berliner sich bereit auch am Wochenende zu spielen. Voraussichtlich wird er neben Saffran und Rutkowski zum Einsatz kommen. Fest steht auch, dass beide Spiele von Andreas Jenike im Tor bestritten werden. Vor einer Woche teilten sich die Spiele gegen Bad Nauheim Nachwuchsmann Finn Becker und Hendrik Hane.

Für Angreifer Manuel Alberg sind die Spiele am Wochenende die letzten beiden Möglichkeiten sich weiter nachhaltig zu empfehlen. Danach soll seine weitere Zukunft in Iserlohn entschieden werden. Der Tryout-Vertrag des 23- jährigen Kölners läuft am 15. September aus.

Doug Shedden erwartet weitere Verbesserung

Headcoach Doug Shedden erwartet, dass sein Team sich im System weiter verbessert zeigt und geht von zwei starken Gegnern aus. In dieser Trainingswoche lag der Fokus auf den Special-Teams, sowie dem Spielverhalten in der Defensiv- und Offensivzone. Durch viele Wiederholungen in den Übungen sollen sich die Automatismen im Spiel leichter finden.

Gegen die direkte Konkurrenz aus der DEL taten sich die Iserlohner im bisherigen Verlauf der Vorbereitung schwer. Gegen die Kölner Haie verloren die Roosters beim NRW-Cup in Krefeld relativ deutlich mit 1:6. Zum Auftakt der Vorbereitung verlor man in Laatsch gegen den ERC Ingolstadt mit 2:6.

Das sagt Maciej Rutkowski vor dem Wochenende

Stürmer Maciej Rutkowski erklärte vor den beiden Begegnungen: „Alle sollten an diesem Wochenende auf jeden Fall schon Ready sein für das erste Meisterschaftsspiel gegen München. Wir wissen ganz genau, wie die letzten beiden Spiele gegen Ingolstadt und Köln gelaufen sind. Wir müssen es auf jeden Fall besser machen.“

Rückblickend auf die beiden Spiele gegen Bad Nauheim am letzten Wochenende erklärte der 21- jährige: „Wir wissen, dass Bad Nauheim in der zweiten Liga spielt. Man hat den Klassenunterschied schon ein bisschen gemerkt. Für unsere Offensivspieler haben sich die beiden Spiele auf jeden Fall gelohnt. Man schießt ja nicht an jedem Wochenende elf Tore und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben wir auf jeden Fall dadurch bekommen.“

Die Euphorie mit Blick auf den Saisonstart ist scheinbar schon jetzt groß im Team. „Alle können es kaum noch abwarten. Man spürt die Energie schon in der Kabine. Alle wollen schon wirklich um die Punkte spielen. Ich glaube, dass alle bereit sind“, so Maciej Rutkowski.

Auswärtspartie in Köln ist auch im Livestream zu verfolgen

Die Partie in Freitag bei den Kölner Haien überträgt der Streamingdienst Sporttotal.tv live.

Den Saisonstart in einer Woche bestreiten die Iserlohn Roosters mit zwei Heimspielen gegen München (Freitag, 20.09., 19:30 Uhr) und Sonntag (22.9., 14 Uhr) gegen den amtierenden Deutschen Meister Eisbären Berlin. Für das Spiel gegen Red Bull München waren am Mittwoch noch rund 500 Tickets verfügbar.