Machtdemonstration in der Festung: DSC schickt den TabellenfÃ¼hrer mit 5:0 nach Hause

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Abend in der Festung an der Trat.

Vor 2030 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den aktuellen Tabellenführer, die Memmingen Indians, deutlich mit 5:0.

Die Deggendorfer erwischten den besseren Start in die Partie und überrumpelten die Indians förmlich in den Anfangsminuten. Nach knapp sieben Zeigerumdrehungen holten die Hausherren zum Doppelschlag aus. Zunächst traf David Stach nach toller Einzelleitung mit einem platzierten Schuss zum 1:0 und nur 19 Sekunden später war es Ondrej Pozivil, der nach schöner Kombination den Puck zum 2:0 in die Maschen hämmerte. Nach knapp zehn Minuten hatten sich die Memminger schließlich gefangen und tauchten ihrerseits das ein oder andere Mal gefährlich vor Timo Pielmeier auf. Weitere Treffer sollten in diesem Abschnitt allerdings nicht mehr fallen.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Deggendorfer den besseren Start und konnten den Spielstand in der 27. Minute auf 3:0 erhöhen. Hinter dem gegnerischen Tor erkämpfte sich Petr Stloukal die Scheibe, der den völlig frei stehenden Antonin Dusek bediente und der routinierte Tscheche hatte keine Mühe mehr, Bastian Flott-Kucis im Memminger Tor zu überwinden. Die Indians antworteten erneut mit wütenden Angriffen, doch die Deggendorfer Hintermannschaft mit einem stark haltenden Timo Pielmeier ließen sich nicht überwinden.

Im Schlussabschnitt waren es erneut der DSC, der der agiler aus der Kabine kam und nach 30 Sekunden für die Vorentscheidung sorgte. Erneut war es Antonin Dusek, der frei stehend vor Flott-Kucis zum 4:0 traf. Als Alex Grossrubatscher knapp drei Minuten später im Powerplay auf 5:0 stellte, war der Sack endgültig zu. Die Partie plätscherte bis in die Schlussminuten vor sich hinten, bevor es nochmal heiß herging: Indians-Kapitän Tyler Spurgeon lieferte sich einen Faustkampf mit Jaroslav Hafenrichter, den der aus Memmingen gekommene DSC-Angreifer für sich entschied.

Am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC weiter mit einem Gastspiel bei den Stuttgart Rebels.