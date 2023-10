Macht die HÃ¼tte voll! 4.444 Zuschauer gegen Selb als groÃŸes Ziel

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Macht die Hütte voll! Wir, die Eispiraten Crimmitschau, rufen das große Ziel aus, zum Heimspiel am 27. Oktober gegen...

Gemeinsam wollen wir auf die unglaubliche Dynamik an unserem Eishockey-Standort aufbauen und die Leistung der Spieler in den letzten Wochen würdigen. Die Selber Wölfe hatten beim letzten fränkisch-sächsischem Derby 3.500 Zuschauer – das können wir doch locker toppen, oder?

4.444 Zuschauer – da werden schon Erinnerungen an längst vergangene Tage wach! Den Sahnpark wieder rappelvoll zu bekommen, ist unsere Mission. Bereits zu den letzten Heimspielen herrschte im Crimmitschauer Kunsteisstadion eine überragende Stimmung. Darauf wollen wir nun aufbauen, benötigen dafür aber die volle Unterstützung von allen Seiten – gemeinsam wollen wir die gesamte Region mobilisieren, Teil unserer Heimspielatmosphäre zu werden! Bereits jetzt könnt ihr euch in unserem Online-Vorverkauf eure Tickets sichern. Wir werden in regelmäßigen Abständen eine Wasserstandsmeldung abgeben, wie viele Eintrittskarten bereits verkauft wurden.

Kostenloser Eintritt für Kids Club Kinder und Wunderkerzenaktion

Kinder aus dem Eispiraten Kids Club werden an diesem Tag erneut freien Eintritt erhalten und können sich schon jetzt auf die nächste coole Aktion freuen. Also liebe Eltern, meldet eure Kinder jetzt noch in unserem Kids Club an und ermöglicht den jungen Fans ein einmaliges Erlebnis im Rahmen des Eispiraten-Heimspiels!

Um die besondere Atmosphäre auch bildlich zu untermauern, wollen wir das altehrwürdige Kunsteisstadion im Sahnpark mit einer Wunderkerzenaktion wieder in ein Lichtermeer verwandeln und schon zum Einlauf der Eispiraten-Spieler für eine absolute Gänsehautstimmung sorgen!

Wir freuen uns natürlich auch über jeden Fan aus Selb, der zu einer grandiosen Derbystimmung beitragen will. Wir haben euch den Gästeblock vollgemacht, schafft ihr das auch?

