Machen die Selber WÃ¶lfe den Sack zu?

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können zuhause die Serie gegen die Heilbronner Falken vorzeitig für sich entscheiden.

Nach dem Auswärtssieg am Freitag in Heilbronn haben die Selber Wölfe nun alle Trümpfe in der Hand und können bereits am Sonntag ab 18:30 Uhr zuhause vor eigenem Publikum die Serie vorzeitig für sich entscheiden und den Klassenerhalt in der DEL2 sichern. Gewinnen die Falken, kommt es am Dienstag – erneut in Heilbronn – zum ultimativen Showdown.

Formkurve

Nachdem die Selber Wölfe zuletzt zwei Spiele in Folge verloren hatten, obwohl sie über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, drehte das Rudel am Freitag in Heilbronn den Spieß um und entschieden eine Partie für sich, in der die Falken die klareren Chancen hatten, diese aber fahrlässig liegen ließen. Das Momentum liegt nun bei den Porzellanstädtern, die noch einen Sieg benötigen, um die Serie für sich zu entscheiden und das Saisonziel „Klassenerhalt“ zu erreichen.

Statistik

Die Selber Wölfe entscheiden deutlich mehr Anspiele für sich. Ein Umstand, den Falken-Trainer Martin Jiranek als einen Grund für den Selber Sieg am Freitag ausgemacht hatte. Herausragend am Bullypunkt sind die Wölfe-Mittelstürner Lukas Vantuch, der in den bisherigen 5 Partien 92 Anspiele (Quote 64,34%) für sich entscheiden konnte, sowie Arturs Kruminsch (58 gewonnene Anspiele, Quote 63,04%). Bei den Heilbronner Falken stechen hier der zuletzt ausgefallene Cabana mit 20 gewonnen Anspielen (54,05%) als auch Volkmann mit 30 gewonnenen Bullys (43,38%) heraus.

Lineup

Keine Änderungen auf seiner Ausfallliste im Vergleich zum vergangenen Freitag erwartet der Selber Headcoach Sergej Waßmiller: Feodor Boiarchinov, Steven Deeg und Philip Woltmann fallen aus. Der übrige Kader ist einsatzfähig.

Modus/Spielwertung

Die Playdowns werden nach dem Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das heißt, die Mannschaft, die zuerst 4 Siege eingefahren hat, hat die Serie für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Der Unterlegene erhält in der 2. Runde die Chance, gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau/Bayreuth den drohenden Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/Tickets/Hallenöffnung

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 1:2

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken 8:5

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 3:2

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken 2:3

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 2:3

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken Einlass ab 17:00 Uhr

