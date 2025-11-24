Machbarkeitsstudie bestÃ¤tigt: Generalsanierung der Freiburger Echte-Helden-Arena ist mÃ¶glich

Entscheidung Ã¼ber Grundsatzbeschluss im Gemeinderat am 9. Dezember

Drei SÃ¤ulen der Finanzierung: StÃ¤dtischer Haushalt, EHC Freiburg mit weiterem Geldgeber sowie FÃ¶rdermittel

OB Martin Horn: „Die Machbarkeitsstudie zeigt: Eine Sanierung der Echte-Helden-Arena kann funktionieren – das ist eine gute Perspektive fÃ¼r die Zukunft des Breiten- und Profieislaufsports in Freiburg und der Region. Jetzt braucht es eine grÃ¼ndliche politische Diskussion, die Entscheidung liegt beim Gemeinderat. Klar ist: Nur wenn ein tragfÃ¤higes Finanzierungspaket aus stÃ¤dtischen Mitteln, FÃ¶rdergeldern und dem Eigenanteil des EHC zusammenkommt, kann das Projekt realisiert werden.“

Freiburg. (PM Stadt Freiburg) Eine Sanierung der Eishalle im Bestand ist mÃ¶glich. Das zeigt die Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Echte-Helden-Arena, die jetzt vorliegt.

Anfang des Jahres hat die Stadtverwaltung die Studie in Auftrag gegeben. Jetzt ist klar, eine Generalsanierung der Halle im Bestand ist technisch mÃ¶glich und wirtschaftlich deutlich realistischer als ein Neubau. Auf dieser Grundlage schlÃ¤gt die Verwaltung dem Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss vor, um die vertiefte Planung zu starten, die Finanzierung zu konkretisieren und die Bewerbung um Bundesmittel einzuleiten.

„Die Machbarkeitsstudie zeigt: Eine Sanierung der Echte-Helden-Arena kann funktionieren und bietet endlich eine Perspektive fÃ¼r die Zukunft des Breiten- und Profieislaufsports in Freiburg sowie unserer Region. Wir als Stadtverwaltung unterstÃ¼tzen diesen Weg, den wir gemeinsam mit dem EHC gehen wollen. Es sind tolle Neuigkeiten, dass der Verein sehr groÃŸzÃ¼gige finanzielle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das Projekt bekommt. Jetzt braucht es eine politische Diskussion und eine Entscheidung im Gemeinderat. Mit einem tragfÃ¤higen Finanzierungspaket aus stÃ¤dtischen Mitteln, zusÃ¤tzlichen FÃ¶rdergeldern und dem Eigenanteil des EHCs, kÃ¶nnte das jahrzehntelange Auf und Ab rund um die Eishalle endlich klar beantwortet werden. Wir haben nun damit eine echte Chance, die Halle und den Eissport zu retten“, sagt OberbÃ¼rgermeister Martin Horn.

„Wir haben den Bestand intensiv geprÃ¼ft und wissen nun, dass eine Sanierung technisch machbar ist. Viele GebÃ¤udeteile kÃ¶nnen erhalten und ertÃ¼chtigt werden, andere werden neu gebaut. Das ermÃ¶glicht eine moderne, funktionale und energetisch deutlich verbesserte Halle. Die Machbarkeitsstudie liefert eine solide Grundlage, um in die weitere Planung einzusteigen“, erlÃ¤utert BaubÃ¼rgermeister Martin Haag.

„Wir haben jetzt eine echte Chance, den Eissport in Freiburg zu retten – so nahe waren wir diesem Ziel noch nie

Doch wir mÃ¼ssen ehrlich bleiben: Wenn wir diese LÃ¶sung nicht gemeinsam stemmen, bedeutet das das Aus fÃ¼r den Nachwuchs, den Publikumslauf und auch fÃ¼r den EHC. Ich mÃ¶chte mich bei der Stadtspitze und ihrem Team fÃ¼r den Einsatz und ihre Arbeit bedanken, die diese letzte Chance mÃ¶glich machen. Jetzt gilt es, weiter gemeinsam fÃ¼r die Zukunft der Eishalle zu kÃ¤mpfen. Mein besonderer Dank gilt der MZM-Holding GMBH, deren Â auÃŸergewÃ¶hnliches Engagement und finanzielle UnterstÃ¼tzung so viel mÃ¶glich macht â€“ fÃ¼r die vielen eissportbegeisterten Menschen in Freiburg und der gesamten Regionâ€œ, so EHC-Vorsitzender Michael MÃ¼ller.

â€žDie MZM-Holding GmbH hat der Stadt Freiburg und dem EHC gegenÃ¼ber einen Finanzierungbeitrag in HÃ¶he von 5 Millionen Euro zur Sanierung der Echte-Helden-Arena verbindlich zugesichert. Nun besteht die groÃŸe Hoffnung, dass der beliebte Eissport in Freiburg eine langfristige Perspektive in einem sanierten Eisstadion bekommt,â€œ bekrÃ¤ftigt das private Unternehmen.

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

Die Studie zeigt, dass wesentliche Teile der Halle erhalten und modernisiert werden kÃ¶nnen â€“ darunter Fundamente, die Betoneispiste und ein GroÃŸteil der TribÃ¼nen. Gleichzeitig werden Dach, HaupttribÃ¼ne und Funktionsbereiche neu errichtet und energetisch auf den aktuellen Stand gebracht. Das neue Dach erlaubt eine groÃŸflÃ¤chige Photovoltaiknutzung und verbessert den LÃ¤rmschutz deutlich. Insgesamt entsteht eine moderne, funktionale und nachhaltige Eishalle mit einer mÃ¶glichen KapazitÃ¤t von bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die die BedÃ¼rfnisse des Breiten- und Profieissports Freiburgs und der Region fast vollstÃ¤ndig erfÃ¼llen kann. KO-Kriterien liegen zum aktuellen Zeitpunkt in keinem der geprÃ¼ften Bereiche vor. Durch diese Kombination entsteht eine moderne und zeitgemÃ¤ÃŸe Eishalle.

Kosten und Finanzierung

Die Studie geht von rund 39 Millionen Euro Kosten aus, die der Bau zum heutigen Zeitpunkt kosten wÃ¼rde. Zudem ist die Summe eine erste Annahme, keine genaue Berechnung. Das ist erst spÃ¤ter mÃ¶glich, wenn eine genauere Planung vorliegt. Ein Neubau wÃ¤re laut ersten SchÃ¤tzungen mindestens zehn Millionen Euro teurer.

FÃ¼r die Realisierung des Projekts mÃ¼ssen verschiedene Finanzierungsquellen zusammenkommen. Der EHC wird einen substanziellen Eigenbeitrag von rund neun Millionen Euro leisten. Hiervon wurden bereits Gelder in HÃ¶he von 5 Millionen Euro von einem privaten Geldgeber zugesagt. Die Stadtverwaltung bereitet auÃŸerdem die Bewerbung fÃ¼r das BundesfÃ¶rderprogramm â€žSanierung kommunaler SportstÃ¤tten (SKS)â€œ vor. Die sogenannte â€žSportmilliardeâ€œ ermÃ¶glicht FÃ¶rderbetrÃ¤ge von bis zu acht Millionen Euro pro Projekt. Die Teilnahme am Verfahren startet Anfang 2026, zÃ¼giges Handeln ist deshalb notwendig. â€žDie FÃ¶rdermittel sind essentiell fÃ¼r das Gesamtprojekt. Das Antragsverfahren fÃ¼r die sogenannte Sportmilliarde hat deshalb hÃ¶chste PrioritÃ¤t. Zudem stehen wir auch im Austausch mit dem Badischen Sportbund, um auch von dieser Seite eine FÃ¶rderung einbinden zu kÃ¶nnenâ€œ, betont Sport- und FinanzbÃ¼rgermeister Stefan Breiter.

Die weitere Planung, vom Status der jetzigen Machbarkeitsstudie bis zu einem spÃ¤teren Baubeschluss, kostet rund 2,5 Millionen Euro. DafÃ¼r stehen schon Mittel bereit, die in den vergangenen Jahren fÃ¼r Planungszwecke angespart wurden.

Die nÃ¤chsten Schritte

Das Thema wird am 9. Dezember im Gemeinderat Ã¶ffentlich diskutiert. Mit dem Grundsatzbeschluss soll die vertiefte Planung beauftragt und ein umfassendes Finanzierungs-, Organisations- und Betriebskonzept erarbeitet werden. Gleichzeitig bereitet die Verwaltung die Teilnahme am BundesfÃ¶rderverfahren vor.

Ein zÃ¼giges Planungs- und Genehmigungsverfahren vorausgesetzt, kÃ¶nnte eine Baugenehmigung bis Mitte 2028 vorliegen. Die HauptbaumaÃŸnahmen kÃ¶nnten dann in den eisfreien Zeiten (in der Regel April bis August) 2029 bis 2031 erfolgen. Wenn Planung und Bau reibungslos und zÃ¼gig laufen, wÃ¤re eine Inbetriebnahme der fertig gestellten Eislaufinfrastruktur in der Saison 2031/32 erreichbar.

Hintergrund

Die Stadt mÃ¶chte dem Freiburger Breiten- wie auch Profieislaufsport eine langfristige Perspektive erÃ¶ffnen. Nachdem unterschiedliche PrÃ¼fungen der SanierungsfÃ¤higkeit der Echte-Helden-Arena nicht zu einem technisch und wirtschaftlich positiven Ergebnis fÃ¼hrten, wurden seit 2019 verschiedenste Optionen fÃ¼r ein neues Eisstadion erarbeitet. Ausgangspunkt waren dabei unter anderem die Anforderungen des Spiel- und Trainingsbetriebs sowie das Raumprogramm des EHC Freiburg, einschlieÃŸlich der Vorgaben fÃ¼r den Spielbetrieb in der DEL. Eine ausfÃ¼hrliche Bedarfsplanung setzt den Rahmen auch fÃ¼r die neuen baulichen Ãœberlegungen.

Die Verwaltung hatte bereits 2022 gemeinsam mit externen Beratern und Gutachtern verschiedene MÃ¶glichkeiten fÃ¼r einen Neubau geprÃ¼ft und die groben Kosten prognostiziert. Im Ergebnis ist die Verwaltung zwar nach wie vor Ã¼berzeugt, dass die Neue Messe ein sehr geeigneter Standort wÃ¤re. Hier gibt es eine bestehende Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, zudem ist das GrundstÃ¼ck im Eigentum der hundertprozentigen stÃ¤dtischen Tochtergesellschaft FTWM.

Angesichts der Kosten und der angespannten Haushaltssituation ist ein kompletter Neubau in diesen Dimensionen jedoch nicht darstellbar. Die Gesamtkosten wÃ¼rden sich auf voraussichtlich Ã¼ber 60Â Mio.Â Euro brutto belaufen und der EHC hÃ¤tte gemÃ¤ÃŸ Gemeinderatsbeschluss von 2022 mindestens 25% der Bau- sowie auch Betriebskosten zu tragen. Trotz Zusagen in MillionenhÃ¶he wird es dem EHC nicht mÃ¶glich sein, sich in diesem Umfang an den Kosten zu beteiligen. Die Stadt ihrerseits wird die Kosten nicht allein stemmen kÃ¶nnen. Auch die gemeinsamen Versuche, eine private GmbH fÃ¼r den Bau und Betrieb zu gewinnen, scheiterten letztendlich. In diesem Falle wÃ¤ren Stadt und EHC lediglich als Mieter aufgetreten.

