Luvio Truog mittels B-Lizenz zum EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der EVZ leiht StÃ¼rmer Livio Truog vom HC Thurgau mit einer B-Lizenz aus.

Mit der EinlÃ¶sung dieser B-Lizenz holt der EVZ in der intensiven Phase vor Weihnachten â€“ 5 Spiele in 8 Tagen â€“ noch einmal VerstÃ¤rkung im Sturm. Truog kann je nach Bedarf schon am Samstagabend im AuswÃ¤rtsspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers eingesetzt werden.

