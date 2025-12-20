Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug Luvio Truog mittels B-Lizenz zum EV Zug
EV ZugTransfers

Luvio Truog mittels B-Lizenz zum EV Zug

20. Dezember 20251 Mins read48
Share
Livio Truog - Â© Judith Egloff / HC Thurgau
Share

Zug. (PM EVZ) Der EVZ leiht StÃ¼rmer Livio Truog vom HC Thurgau mit einer B-Lizenz aus.

Mit der EinlÃ¶sung dieser B-Lizenz holt der EVZ in der intensiven Phase vor Weihnachten â€“ 5 Spiele in 8 Tagen â€“ noch einmal VerstÃ¤rkung im Sturm. Truog kann je nach Bedarf schon am Samstagabend im AuswÃ¤rtsspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers eingesetzt werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

817
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Indians schlagen Bayreuth hochverdient

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +SC Langnau TigersTransfers

AndrÃ© Petersson verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers um eine Saison

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben die Zusammenarbeit mit ihrem schwedischen...

By20. Dezember 2025
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert Vertrag mit Kapla

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-GottÃ©ron AG freut sich sehr, die VertragsverlÃ¤ngerung...

By20. Dezember 2025
Lausitzer FÃ¼chseTransfers

Lausitzer FÃ¼chse verstÃ¤rken ihre Offensive

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse haben kurz vor Beginn der zweiten...

By20. Dezember 2025
! +TransfersTSV Erding Gladiators

Trainerwechsel bei den Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben Cheftrainer Dominik Quinlan sowie Co-Trainer...

By20. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten