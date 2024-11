Lutz Michel Ã¼bernimmt Position im DEB-PrÃ¤sidium

Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat die vakante Position im DEB-Präsidium satzungsgemäß besetzt. Für Andreas Niederberger, der sein Amt im Oktober 2024 aus...

Für Andreas Niederberger, der sein Amt im Oktober 2024 aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte, rückt der Präsident des Sächsischen Eissportverband e. V. (SEV) Lutz Michel in das vierköpfige Präsidium des Verbands auf und übernimmt ab sofort die Rolle des Vizepräsidenten. In dieser Funktion wird Michel unter anderem eng mit DEB-Generalsekretär Claus Gröbner und DEB-Sportdirektor Christian Künast zusammenarbeiten. Alle weiteren Präsidiums-Posten bleiben unverändert.

DEB-Präsident Dr. Peter Merten: „Wir schätzen die langjährige Eishockey-Erfahrung von Lutz Michel und seine analytische, umsichtige Arbeitsweise. Er kennt die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die die Verbandsarbeit mit sich bringt und wird uns mit seiner sachbezogenen Herangehensweise weiter voranbringen. Wir freuen uns auf eine konstruktive, zielführende Zusammenarbeit innerhalb des Präsidiums und des Verbands.“

Lutz Michel: „Zunächst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, das in mich gesetzt wird. Der große Zuspruch meiner Kollegen aus verschiedenen Landesverbänden und DEB-Mitgliedern hat mich bestärkt, die Position im DEB-Präsidium zu übernehmen und mich künftig in die vielfältigen Aufgaben beim DEB einzubringen. Selbstverständlich will ich die erfolgreiche Arbeit konsequent fortsetzen und freue mich deshalb auf die Zusammenarbeit mit meinen Präsidiumskollegen des DEB und den Mitarbeitern im Verband in München.“

Lutz Michel wurde im Jahr 1966 in Crimmitschau geboren. Seit 25 Jahren ist Michel in verschiedenen Funktionen im Sächsischen Eissportverband (SEV) tätig. Unter anderem war er zunächst stellvertretender Eishockey-Obmann und Vizepräsident des SEV, mittlerweile ist er Präsident und Eishockey-Obmann des Verbands mit Sitz in Chemnitz. Für den DEB ist er seit vielen Jahren im Satzungsausschuss tätig und verfügt über eine große Erfahrung im Bereich Eishockey und Verbandswesen. Lutz Michel ist hauptberuflich Feuerwehrbeamter im gehobenen Dienst bei der Berufsfeuerwehr Zwickau. Neben seiner Tätigkeit im DEB-Präsidium bleibt Lutz Michel weiterhin Präsident und Eishockey-Obmann des SEV.

