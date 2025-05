Lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland ausgeschlagen: St-Amant unterschreibt Drei-Jahres-Vertrag in Linz

Linz. (PM Black Wings) Den Steinbach Black Wings Linz gelingt mit der Vertragsverlängerung von Shawn St-Amant ein echter Coup.

Der Stürmer entschied sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für einen neuen Drei-Jahres-Vertrag in der Stahlstadt.

Es gibt sie noch – die Ausnahmen in der schnelllebigen Welt des Profisports. Trotz verlockender Offerten entschied sich Shawn St-Amant für eine längerfristige Zukunft bei den Steinbach Black Wings Linz. Die Gespräche dazu begannen bereits im vergangenen Sommer und mündeten zunächst in einem Zwei-Jahres-Vertrag. Ein Glücksgriff für die Linzer. Auch in seiner dritten Saison an der Unteren Donaulände bildete der Publikumsliebling gemeinsam mit Graham Knott und Ken Ograjensek eine der gefährlichsten Sturmreihen der win2day ICE Hockey League. Nach einer herausragenden Saison 2023/24 mit 54 Punkten bestätigte er seine Leistung mit 18 Toren bereits im Grunddurchgang der abgelaufenen Spielzeit. In den Viertel- und Halbfinalserien gegen Graz und Klagenfurt glänzte der 29-Jährige endgültig: In 13 aufeinanderfolgenden Spielen verzeichnete der Angreifer eine direkte Torbeteiligung – ganze elf Treffer netzte er dabei selbst. Damit schloss er die Meisterschaft 2024/25 ligaweit als zweitbester Torschütze hinter Brian Lebler ab – und war in der Postseason der Top-Scorer.

Nach Ende der Saison wurden die Gespräche deshalb erneut aufgenommen. Der bereits bestehende Vertrag wurde schließlich durch einen neuen Drei-Jahres-Kontrakt ersetzt, der bis einschließlich der Saison 2027/28 gültig ist.

Kader Saison 2025/26 (Stand 28.05.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer, Ken Ograjensek, Luka Maver, Shawn St-Amant

Neuzugänge: Luis Lindner, Aljaz Predan

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Shawn ist ein außergewöhnlicher Spieler, und wir freuen uns von Herzen über seinen persönlichen Erfolg. Er war das Um und Auf bei diesem verrückten Playoff-Abenteuer – nicht nur wegen seiner Tore, sondern weil er mit seiner Energie die gesamte Mannschaft mitgerissen hat. Es ist eine große Auszeichnung für uns, dass er sich für eine langfristige Zukunft bei uns entschieden hat.

