Luke Volkmann bleibt ein Falke

Heilbronn. (PM Falken) Luke Volkmann bleibt den Heilbronner Falken auch in der Oberliga treu und verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Der gebürtige Hertener, der beim EHC Gelsenkirchen das Eishockeyspielen erlernt hat, geht damit in seine dritte Saison bei den Heilbronner Falken. Vor seinem Engagement bei den Falken hatte Volkmann ein Jahr in der United States Premier Hockey League und davor in den DNL-Teams der DEG und der Iserlohn Roosters gespielt. In der Saison 2019/2020 spielte er zudem auf Leihbasis acht Spiele für Essen in der Oberliga.

In seiner Debütsaison in der DEL2 hatte die Nummer 75 in der Hauptrunde und den Playoffs fünf Tore und fünf Assists erzielt. In der vergangenen Saison brachte es der 22-jährige Stürmer in 47 Hauptrundenspielen auf fünf Tore und fünf Assists und in 12 Playdown-Partien auf zwei Assists.

