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Lukas Widowitz kommt nach Burgau

22. Juli 20262 Mins read6
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Lukas Widowitz - © Sportfoto-Sale (DR)
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Burgau. (PM Eisbären) Die Eisbären verpflichten mit Lukas Widowitz einen jungen Offensivspieler, der zuletzt beim Augsburger EV in der DNL als Topscorer auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der 20-Jährige wagt in Burgau nun den Sprung in den Seniorenbereich.

Widowitz stammt aus Klagenfurt und spielte dort ab seinem vierten Lebensjahr beim EC-KAC, wo er sich über die Jahre hinweg kontinuierlich zum Offensivtalent entwickelte und zweimal für die U16-Nationalmannschaft Österreichs nominiert wurde. Vor zwei Jahren folgte dann der Schritt zum AEV. „Der Wechsel nach Augsburg war für mich der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ich wollte mich persönlich weiterentwickeln und gleichzeitig den nächsten Schritt auf meinem Eishockeyweg machen.“, erzählt der 1,88 m große und 78 kg schwere Stürmer.

In seinen beiden Spielzeiten für die U20 des AEV sammelte der linksschießende Offensivspieler beachtliche Zahlen: In 73 Spielen im deutschen Nachwuchsoberhaus erzielte Widowitz 95 Punkte (44 Tore, 51 Vorlagen). Damit war er in beiden Jahren teaminterner Topscorer der Fuggerstädter. Dass Lukas auch ein Teamplayer ist, zeigte sich zudem in seiner Rolle als Assistenzkapitän, in der er Verantwortung übernahm.

Neben Roman Klicznik kennt er auch Jannik Liebs und Maxi Kaschner nur zu gut aus den letzten Jahren: „Jannik und Kaschi habe ich viel zu verdanken, deshalb bedeutet es mir sehr viel nun auch weiterhin gemeinsam mit ihnen spielen zu können. Mit Roman hatte ich nach der letzten Saison sehr gute Gespräche und von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, weshalb ich mich am Ende für die Eisbären entschieden habe. Die letzte Bayernligasaison habe ich bereits intensiv verfolgt. Ich freue mich riesig nun Teil des Teams zu sein, im Stadion vor den Fans aufzulaufen und das Trikot von Burgau tragen zu dürfen.“

Die Eisbären-Fans dürfen sich auf einen weiteren jungen, hungrigen Spieler freuen, der als schneller und starker Skater bekannt ist, aber auch seine Stärken im Abschluss und der Spielübersicht hat. Lukas Widowitz wird mit der Trikotnummer 8 auf Punktjagd für die Mindelstädter gehen.

„Ich freue mich sehr, künftig für diesen die Eisbären auflaufen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt, und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich habe viel Positives über den Verein und seine Fans gehört und freue mich darauf meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Ich werde hart arbeiten, alles für das Team geben und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!“, so Widowitz.

Teammanager Heinzi Heinrich über die Verpflichtung: „Mit Lukas konnten wir erneut einen aufstrebenden, jungen Spieler von uns überzeugen, der uns mit Sicherheit Freude bereiten wird. Er hat in den letzten Jahren bereits aufgezeigt, welches Potenzial er besitzt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch menschlich super in die Mannschaft passt und unsere Offensive mit seinem Können weiter verstärken wird.“

Source: Lukas Widowitz @ Elite Prospects

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