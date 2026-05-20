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Grefrather EGTransfer-News

Lukas Siebenmorgen verlängert beim Grefrath Phoenix

20. Mai 20261 Mins read34
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Lukas Siebenmorgen - © Grefrath Phoenix
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Mit Lukas Siebenmorgen kann die Grefrather EG auch in der kommenden Saison auf einen echten Allrounder bauen.

Grefrath. (PM GEG) Der 24-jährige gebürtige Krefelder hat seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben und bleibt damit weiterhin Teil des Grefrath Phoenix.

Seit seinem Wechsel vom Neusser EV an die Niers zur Saison 2024/25 gehört Siebenmorgen zu den konstantesten Spielern im blau-gelben Trikot. Kaum ein Spiel verpasste der vielseitig einsetzbare Akteur seither und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team von Trainer Christian Tebbe. Besonders wertvoll macht ihn dabei seine Flexibilität: Ob in der Defensive oder im Angriff – Siebenmorgen stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft und überzeugt zusätzlich mit seiner Erfahrung aus inzwischen 147 Regionalligaspielen für Duisburg, Neuss und Grefrath.

Für Trainer Christian Tebbe ist die Vertragsverlängerung daher ein wichtiges Signal bei den weiteren Planungen für die neue Saison: „Wir freuen uns sehr, dass Lukas uns erhalten bleibt. Mit seinen Qualitäten ist er bei uns eine feste Größe in der Defensive und bringt enorme Ruhe in unser Spiel.“

Vor allem in der kommenden Spielzeit sieht Tebbe den 24-Jährigen überwiegend in der Defensive eingeplant. Dort soll Siebenmorgen nicht nur mit Übersicht und Zweikampfstärke überzeugen, sondern auch seine Qualitäten im Spielaufbau einbringen: „Außerdem verfügt Lukas über starke Qualitäten in der Spieleröffnung und bringt den Puck hervorragend nach vorne. Mit seiner Verlängerung bleibt uns ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams erhalten.“

Auch abseits des Eises genießt Siebenmorgen innerhalb der Mannschaft großes Ansehen. Der Krefelder zählt nicht zu den lautesten Spielern in der Kabine, geht jedoch auf dem Eis mit Leistung und Einsatz voran.

Die Entscheidung für ein weiteres Jahr beim Phoenix fiel dem 24-Jährigen entsprechend leicht: „Ich möchte auch kommende Saison weiterhin beim Phoenix bleiben, weil mir das Miteinander mit der Mannschaft und auch die Atmosphäre bei den Heimspielen gefallen.“

Mit der Weiterverpflichtung von Lukas Siebenmorgen bleibt dem Grefrath Phoenix nicht nur ein vielseitiger Spieler erhalten, sondern auch ein wichtiger Stabilitätsfaktor für die kommende Regionalliga-Saison.

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