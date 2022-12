Lukas Schulte fÃ¼r Bayreuth lizenziert

Bayreuth. (PM Tigers) Vom ERC Ingolstadt kommt ein 19-jährige Torsteher per Förderlizenz zu den Tigers. Der 1,90 Meter große und 84 Kilo schwere Linksfänger,...

Der 1,90 Meter große und 84 Kilo schwere Linksfänger, der seine Juniorenzeit in Füssen sowie in Ingolstadt verbracht hat, wird bereits am heutigen Abend beim Derby gegen Selb im Kader stehen und die Backup-Position begleiten.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Verantwortlichen in Ingolstadt, dass wir Lukas mit einer Förderlizenz ausstatten konnten. Wir haben in diesem Fall agiert, um uns auf der Torhüter-Position zusätzlich abzusichern“, erklärt Rainer Schan den jüngsten Transfer.

-av-