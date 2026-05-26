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Lukas Schreier verlässt die Red Bulls

26. Mai 20261 Mins read42
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Lukas Schreier and Lucas Thaler (EC RBS) with Fans. - © GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute
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Salzburg. (PM Red Bulls) Lukas Schreier hat den EC Red Bull Salzburg verlassen und wird in der win2day ICE Hockey League eine neue Herausforderung annehmen.

Der 26-jährige Salzburger ist bei den Red Bulls aufgewachsen und hat zuletzt acht Jahre im Profiteam gespielt.

Lukas Schreier wurde im Nachwuchsprogramm des EC Red Bul Salzburg ausgebildet und hat danach auch alle Altersklassen der Red Bull Eishockey Akademie durchlaufen. Nach seinem Profi-Debüt in der Saison 2018/19 feierte der gebürtige Salzburger mit den Red Bulls in 298 Spielen (4 Tore, 24 Assists) vier Titel in der win2day ICE Hockey League. Dazu kommen zwei österreichische AHL-Meistertitel mit den Red Bull Hockey Juniors sowie ein U18-Meistertitel in der damaligen Erste Bank Juniors League.

Insgesamt spielte der gelernte Verteidiger, der in den letzten zwei Jahren auch als Stürmer eingesetzt wurde, acht Saisonen in der Salzburger Profimannschaft. Für die kommende Saison wurde Schreier für die Profimannschaft der Red Bulls aber kein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei Lukas Schreier für die in vielen Jahren gezeigten Leistungen und wünscht ihm privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

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