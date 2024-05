Lukas Schreier geht mit den Red Bulls in die nÃ¤chste Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich darauf, auch in der kommenden Saison mit Lukas Schreier zusammenarbeiten zu können. Der...

Der 24-jährige gelernte Verteidiger kommt aus dem eigenen Nachwuchs und geht mit den Red Bulls bereits in seine siebente Profi-Saison.

Er ist in Salzburg geboren, hat alle Nachwuchsklassen bei den Red Bulls und in der Red Bull Eishockey Akademie durchlaufen und in der Saison 2018/19 im Profi-Team des amtierenden Meisters debütiert. Seither hat er in der ICE Hockey League 210 Spiele bestritten (2 Tore, 18 Vorlagen) und sich zu einem beständigen Verteidiger entwickelt. In der letzten Saison bestritt Schreier auch 11 Begegnungen mit den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League und hat dabei unter anderem den österreichischen AHL-Meistertitel geholt.

Der wendige Verteidiger zeichnet sich neben seinen Defensivqualitäten durch eine gute Spielübersicht aus und wurde in der abgelaufenen Spielzeit teilweise auch als Stürmer eingesetzt. Mit diesen Fähigkeiten und seiner universellen Einsatzmöglichkeit will Schreier auch in der kommenden Saison den Red Bulls helfen, den Titel zu verteidigen. Er ist neben Paul Stapelfeldt und Luca Auer einer von drei Salzburgern, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen und den Sprung ins Profi-Team der Red Bulls geschafft haben.

Der aktuelle Kader der Saison 2024/25

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Ryan Murphy (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Phillip Sinn (GER)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)