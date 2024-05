Lukas Reichel meldet sich fit fÃ¼r die Schweden, selbstkritischer JJ Peterka sieht „noch viel Luft nach oben“

Ostrava. (PM MagentaSport) Nach dem 1:6-Dämpfer gegen die USA soll es heute gegen Schweden (live ab 20 Uhr bei MagentaSport) besser laufen für den...

Ostrava. (PM MagentaSport) Nach dem 1:6-Dämpfer gegen die USA soll es heute gegen Schweden (live ab 20 Uhr bei MagentaSport) besser laufen für den Vizeweltmeister.

Dafür ist mit Lukas Reichel auch ein neuer Mann für die deutschen Offensive dabei. Gegen die USA saß Reichel noch auf der Tribüne. „Es ging dann auch ziemlich schnell, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe. Der Jetlag ist noch ein bisschen da, aber schon viel besser. Ich bin auf jeden Fall fit“, erklärt Reichel sein Nachkommen zur WM. Der junge Angreifer bringt viel Selbstvertrauen mit, obwohl er mit den Chicago Blackhawks aus den Playoffs ausgeschieden ist. „Wir haben uns als Nation weiterentwickelt. Wir brauchen uns vor keinem Team zu verstecken. Das 1:6 gegen die USA war auch nur ein Spiel“, sagt Reichel. Besser laufen soll es auch für JJ Peterka, der bei seinen Leitungen noch „sehr viel Luft nach oben“ sieht. Gegen Schweden soll es besser werden. „Wir haben ein sehr gutes 1. Spiel gemacht. Im Spiel gegen die USA haben wir über Phasen auch gut gespielt. Da sind wir aber auch in Phasen viel zu inkonsequent gewesen. Das haben wir im Video gesehen und wir alle wissen, wie wir es besser machen“, meint Peterka.

Peterka selbstkritisch: „Da ist noch sehr viel Luft nach oben!“

JJ Peterka, Deutschland, über den aktuellen Turnierverlauf: „Wir haben ein sehr gutes 1. Spiel gemacht. Im Spiel gegen die USA haben wir über Phasen auch gut gespielt. Da sind wir aber auch in Phasen viel zu inkonsequent gewesen. Das haben wir im Video gesehen und wir alle wissen, wie wir es besser machen. Das ist abgehakt und jetzt bereiten wir uns auf Schweden vor.“

Was die Mannschaft gegen Schweden besser machen muss: „Viel Kompaktheit. Wir waren gegen die USA zu weit auseinander. Das hat den Amerikanern viel Platz gegeben.“

Über seine aktuellen Leistungen im Turnier: „Ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Chancenverwertung. Wenn das Turnier so weitergeht, wird das auch irgendwann kommen. Im Vordergrund steht, dass wir die Spiele gewinnen. Ich schaue, dass ich dazu beitragen kann. Wenn es keine Punkte sind, kann man Defensiv etwas gut machen.“

Lukas Reichel, Deutschland, über seine Reise, Ankunft und sein Wohlbefinden: „Es ist alles gut. Mit Christian Künast haben wir uns gut kommuniziert. Es ging dann auch ziemlich schnell, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe. Der Jetlag ist noch ein bisschen da, aber schon viel besser. Ich bin auf jeden Fall fit.“

Ob die schnelle Vertragsverlängerung so geplant war, dass es auch noch mit der WM klappen könnte: „Wir hatten davor ein bisschen Kontakt, falls wir rausfliegen. Dann waren wir 0:2 hinten und Künast hat mir dann geschrieben. Ich wäre mit meinem Team gerne noch weitergekommen, aber als wir rausgeflogen sind, ging das alles sehr schnell.“

Über das Gefühl mit der Mannschaft: „Gut. Ich kenne viele Jungs noch, mit denen ich zusammengespielt habe von der letzten WM auch. Die haben mich gut aufgenommen, daher war es ganz einfach für mich. Es ist einfach schön, die Jungs wiederzusehen.“

Über die Emotionen, die die Mannschaft auslösen kann: „Wir haben uns als Nation weiterentwickelt. Wir brauchen uns vor keinem Team zu verstecken. Das 1:6 gegen die USA war auch nur ein Spiel. Klar ist es nicht einfach. Am Ende des Tages ist es egal ob du 1:2 oder 1:6 verlierst. Wir sind hier, um zu gewinnen.“

