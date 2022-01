Lukas Miculka weiterhin im DSC-Trikot

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und konnte nach Alex Großrubatscher die nächste wichtige Personalie...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und konnte nach Alex Großrubatscher die nächste wichtige Personalie klären: Lukas Miculka wird auch in der kommenden Spielzeit das Deggendorfer Trikot tragen.

Miculka schaffte vergangene Spielzeit mit den Selber Wölfen den Aufstieg in die DEL2 und schloss sich anfangs der diesjährigen Oberligasaison dem Deggendorfer SC an. In 25 Spielen gelangen dem 32-Jährigen bisher 17 Scorerpunkte (5 Tore, 12 Assists). Zuvor war der in Koprivince geborene Deutsch-Tscheche jahrelang für den ESC Dorfen, dem EHC Waldkraiburg und den Saale Bulls Halle aktiv.

Kader 2022/23:

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Ondrej Pozivil, Alex Grossrubatscher

Angriff: Thomas Pielmeier, Lukas Miculka

Trainer: Jiri Ehrenberger

Endspurt im Spielemarathon: Deggendorfer SC reist nach Memmingen

Der Spielemarathon, der die Oberliga Süd in den vergangenen beiden Wochen auf Trab hielt, neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Am Freitag reist der Deggendorfer SC auswärts nach Memmingen, wo man um 20 Uhr auf die heimischen Indians trifft.

Für die Memminger gab es nach der zweiwöchigen Coronapause zunächst zwei Niederlagen in Deggendorf (5:2) und Regensburg (4:3), doch in den letzten Partien startete das Team von Trainer Sergej Waßmiller wieder voll durch. Mit deutlichen Siegen gegen Passau (7:3), Peiting (6:3) und Füssen (8:2) meldeten sich die Schwaben eindrucksvoll zurück und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe der Oberliga Süd.

Trotz der 5:2 Niederlage in Deggendorf am zweiten Weihnachtsfeiertag deuteten die Indians in dieser Partie ihr Offensivpotenzial an. Timo Pielmeier erwies sich beim Heimsieg jedoch stets als Fels in der Brandung und war wichtiger Bestandteil des Deggendorfer Erfolgs. Mit Jaroslav Hafenrichter (37 Punkte in 22 Spielen), Matej Pekr (34 Punkte in 23 Spielen) und Petr Pohl (33 Punkte in 21 Spielen) besitzen die Indians viel Offensivpower, die sie im Heimspiel gegen den DSC wieder aufs Eis bringen wollen. Das erste Duell in Memmingen verlor der DSC mit 4:1.

Um Zählbares aus Memmingen mitzunehmen, wird der Deggendorfer SC sein bestes Eishockey aufs Eis bringen müssen. Verzichten muss DSC-Coach Jiri Ehrenberger dabei auf Verteidiger Silvan Heiß, der mit einer Oberkörperverletzung auch an diesem Wochenende weiterhin fehlen wird.

Spielbeginn am Freitagabend in Memmingen ist um 20 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.