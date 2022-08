Lukas Krumpe wird ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Nächster Neuzugang – „wir beobachten weiterhin sehr genau den Spielermarkt kurz vor dem Saisonstart und wenn sich die Möglichkeit ergibt und...

Herford. (PM HEV) Nächster Neuzugang – „wir beobachten weiterhin sehr genau den Spielermarkt kurz vor dem Saisonstart und wenn sich die Möglichkeit ergibt und ein Spieler zur Verfügung steht, der gut zu uns passt, dann schicken wir ihn nicht weg“, äußerte sich der Sportliche Leiter Sven Johannhardt unmittelbar vor dem Trainingslager des Herforder Eishockey Vereins im dänischen Vojens.

Lukas Krumpe scheint ein solcher Spieler zu sein und überzeugte die Verantwortlichen der Ice Dragons in wenigen Trainingseinheiten und wird ab sofort zum Oberligakader der Ostwestfalen stoßen. Der 20jährige Verteidiger erlernte den Eishockeysport bei den Starbulls Rosenheim, durchlief dort sämtliche Nachwuchsteams und spielte in der vergangenen Saison für die U20 in der DNL2, kam jedoch auch auf sechs Einsätze für die Jung-Eisbären Regensburg in der DNL. Insgesamt absolvierte er 25 Spiele in der Eiszeit 21/22, erzielte selbst 5 Tore und gab weitere 5 Torvorlagen. Zudem erhielt er einen Perspektivvertrag für das Oberligateam der Starbulls, blieb jedoch ohne Einsatz.

Nun bekommt Lukas Krumpe die Gelegenheit, in Herford sein Oberligadebut zu geben und seine erste Profistation in Angriff zu nehmen. „Lukas hat in Rosenheim eine sehr gute Ausbildung genossen und stand bei einigen Oberligisten auf der Liste. Er hat im Training der letzten Tage einen Eindruck von uns bekommen und wir natürlich auch von ihm. Das Ergebnis ist, dass er nun nach Herford wechselt und die Fans der Ice Dragons dürfen gespannt sein, wie er sich bei uns entwickeln wird“, gab Sven Johannhardt unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung einen kleinen Blick in die Zukunft.