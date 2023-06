Lukas Koziol wechselt nach Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Lukas Koziol haben die Eislöwen einen weiteren Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Von den Hannover Scorpions wechselt der 27-Jährige nach Elbflorenz...

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Lukas Koziol haben die Eislöwen einen weiteren Mittelstürmer unter Vertrag genommen.

Von den Hannover Scorpions wechselt der 27-Jährige nach Elbflorenz und hat einen Vertrag bis April 2024 unterzeichnet.

Der gebürtige Füssener durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften und wechselte im Sommer 2013 zu den Eisbären Berlin. In der Spielzeit 2014/2015 sammelte er erste Erfahrungen im Profibereich und kam neben vier Einsätzen in der DEL mittels Förderlizenz auch zu zwölf Spielen in der DEL2 im Trikot der Dresdner Eislöwen. Danach unterzeichnete Koziol einen Zweijahresvertrag bei den Krefeld Pinguinen und machte dort 55 Spiele in der DEL, wobei er fünf Tore erzielen und eine Vorlage beisteuern konnte.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Erstmals hatte ich mit Lukas im Frühjahr 2013 Kontakt. Damals wollte ich ihn überzeugen in die DNL nach Köln zu wechseln. Leider ging er nach Berlin. In Krefeld haben wir 2016/2017 zusammengearbeitet, weshalb ich genau einschätzen kann, welchen Spieler wir bekommen. Dass er in der DEL2 in der Offensive produzieren kann, hat Lukas sowohl in Kassel als auch in Frankfurt gezeigt. Grundsätzlich bekommen wir einen mannschaftsdienlichen und flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl in Unter- als auch in Überzahlsituationen zuverlässig seine Arbeit verrichten wird.“

Insgesamt hat der Neuzugang bislang 160 Spiele in der DEL2 bestritten und dabei 27 Tore erzielt sowie 55 Vorlagen gegeben. Hinzu kommen 19 Spiele in den Playoffs mit sechs Toren und neun Vorlagen. Vor drei Jahren wechselte Koziol von Frankfurt in die Oberliga nach Rostock.

Lukas Koziol, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Nach einer langwierigen Verletzung in Frankfurt wollte ich eine Ausbildung machen und habe einen Club gesucht, bei dem abends trainiert wird, so dass beides in Einklang zu bringen war. Es waren zwei interessante Jahre in Rostock und ich habe nun einen entsprechenden Berufsabschluss vorzuweisen. Vor einem Jahr bin ich zum SC Riessersee gewechselt, um aus privaten Gründen wieder nahe an der Heimat Füssen zu spielen. Beendet habe ich die Spielzeit in Hannover mit einem unglücklichen Halbfinalaus in den Playoffs nach einer für mich mental super schweren Saison. Nun freue ich mich auf den Neuanfang und die neue Herausforderung in Dresden.“

Mit der Deutschen Nationalmannschaft hat Lukas Koziol an den U18 und U20 Weltmeisterschaften teilgenommen.

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Abwehr: Garret Pruden, Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Jussi Petersen, Vincent Hessler, Niklas Postel, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Lukas, Koziol, Tomas Andres

Infineon wird Platinpartner

Die Dresdner Eislöwen können mit der Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG einen weiteren Platinpartner in ihren Reihen begrüßen. Das Dresdner Unternehmen ist damit der nächste Sponsor, der vom Premium- zum Platinpartner aufsteigt. Infineon ist weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen.

Seit der Saison 2021/2022 gehört Infineon zum Pool der Partner bei den Dresdner Eislöwen. Nachdem in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils Saisonverträge geschlossen wurden, wird das Engagement nun erweitert. Infineon bekennt sich zum Dresdner Eishockey und den Eislöwen und hat für drei Jahre unterschrieben.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Das ist ein starkes Zeichen von einem Partner aus der Region mit internationaler Strahlkraft diese Partnerschaft auf die nächsten drei Jahre auszuweiten. Auf dem Eis geht es um Teamgeist, Leidenschaft und Präzision. Attribute, die genauso zu Infineon passen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Thomas Richter, Geschäftsführer Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG: „Die Dresdner Eislöwen bieten uns sehr gute Möglichkeiten, Infineon als attraktive und sympathische Arbeitgebermarke in der Region bekannter zu machen. In den vergangen zwei Jahren haben wir mit dieser Partnerschaft gute Erfahrungen gesammelt. Insbesondere der dynamische Teamsport Eishockey passt hervorragend zu uns. Deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, die erfolgreiche Kooperation fortzusetzen.“

Steve Maschik, Leiter Sponsoring Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns sehr über die weitere langfristige Zusammenarbeit mit Infineon. Die Partnerschaft hat sowohl für die Eislöwen, als auch Infineon bereits positive Wirkung. Während wir einen großes lokales, international bekanntes Unternehmen für die Eislöwen gewonnen haben, konnte unser Platinpartner durch die Werbung bei uns neue Mitarbeiter gewinnen. Darauf wollen wir in den nächsten drei Jahren aufbauen.“

