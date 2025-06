Lukas Klughardt kehrt zu den Wild Lions zurÃ¼ck

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen weiteren Neuzugang präsentieren. Vom EHC Bayreuth kommt Flügelstürmer Lukas Klughardt zu den Wild Lions.

Der 25-jährige Marktredwitzer lief bereits vor zwei Jahren im Löwentrikot auf, war davor ausschließlich für die Selber Wölfe aktiv und absolvierte dort 156 Oberligaspiele und 91 Partien in der DEL2. In Bayreuth kam er in 29 Begegnungen auf 25 Scorerpunkte. Seinem Engagement beim ERSC in der Eishockey-Bayernliga sieht er positiv entgegen: „Ich habe mich in der Saison 2023/24 in Amberg sehr wohl gefühlt. Die Entscheidung zurückzukommen ist mir nicht schwer gefallen. Ich sehe hier sportlich großes Potenzial und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind“, so Klughardt.

Von Amberger Seite aus ist man gezielt auf den Angreifer zugegangen: „Mit seiner aggressiven Spielweise und Schnelligkeit kann Lukas die planmäßige Position ideal besetzen und ist für jeden Gegenspieler unangenehm“, sieht der Sportliche Leiter des ERSC, Chris Spanger, die Stärken von Klughardt als Teamplayer. Der Rückkehrer wird bei den Wild Lions die Rückennummer 36 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV