LukÃ¡Å¡ Klok verstÃ¤rkt die Defensive des SC Bern

Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung des tschechischen Verteidigers Lukáš Klok bekanntzugeben.

Nach der Auflösung seines Vertrags in Russland wechselt er nach Bern und erhält einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison 2024/25.

Der 29-jährige Tscheche, der bereits in der Saison 2022/23 in der Schweiz für den HC Lugano spielte, wird den SCB in der Defensive per sofort verstärken und voraussichtlich morgen sein erstes Spiel gegen Genève-Servette HC bestreiten.

„Mit Lukáš gewinnen wir einen erfahrenen, soliden 2-Weg-Verteidiger. Die Schweizer Liga ist kein Neuland für ihn, und wir sind überzeugt, dass er sich schnell gut einfinden und unserem Team helfen wird“, sagt General Manager Patrik Bärtschi zur Verpflichtung.

Der SC Bern heisst Lukáš Klok, die neue Nummer 3, herzlich willkommen.

