Lukas HÃ¶rl: â€žHeute war unsere Leistung einfach zu wenig.â€œ – Juniors unterliegen KitzbÃ¼hel

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors mussten sich in ihrem zweiten Heimspiel der Alps Hockey League Saison 2024/25 den Adler Stadtwerke Kitzbühel deutlich mit 1:8 geschlagen geben.

Mit sieben Toren in den ersten zwei Dritteln starteten die Adler stark in das Spiel. Erst im Schlussabschnitt präsentierte sich ein Spiel auf Augenhöhe, welches mit einem Drittelendstand von 1:1 endete.

Spielbericht

Kitzbühel konnte bereits früh (7.) im ersten Drittel eine Überzahl nutzen und durch Paul Schmid in Führung gehen. Zurück in voller Stärke übernahmen die jungen Salzburger kurzzeitig erneut das Spiel, bremsten sich allerdings mit einer weiteren Strafe. Die Hausherren verteidigten diese zwar stark, doch Kitzbühel blieb eiskalt und gab auch noch nach der Überzahl das Tempo vor. In der 16. Spielminute belohnten sich die Adler durch Niklas Ketonen mit einem weiteren Treffer. Die Red Bulls fanden darauf keine Antwort und mussten in der letzten Spielminute (20.) durch Loke Hans Södergren den Treffer zum 3:0-Drittelendstand hinnehmen.

Auch im zweiten Drittel überzeugte Kitzbühel von Anfang an mit höherem Tempo und besseren Spielzügen. Bereits in der 22. Spielminute traf Sebastian Labori Christiansen zum 4:0. Die jungen Salzburger versuchten alles, um zurück zu ihrem Spiel zu finden, konnten jedoch auch eine Überzahlsituation nicht nutzen. Eine 2+2-Minuten-Strafe gegen David Cernik nutzten die Adler ihrerseits erneut und Christiansen traf (27.) zum 5:0. Die Red Bulls wechselten folgend den Torhüter, doch auch Valentin Ankirchner verbuchte durch Jayson Ren (32.) und Sebastian Labori Christiansen (33.) zwei weitere Treffer im zweiten Drittel.

Im Schlussabschnitt übten die Red Bull Hockey Juniors durch Überzahlmöglichkeiten vermehrt Druck auf die Tiroler aus und konnten dadurch besser zu ihrem Spiel finden. Es präsentierte sich nun ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem die jungen Salzburger mit ihren gewohnten schnellen Spielzügen gefährliche Chancen kreierten. Kitzbühel spielte allerdings defensiv schlau und entschärfte die Angriffe der Juniors stark. In der 56. Spielminute erhöhte Jannik Fröwis auf 0:8. Erst in den letzten Spielsekunden (60.) gelang Daniel Assavolyuk der Treffer zum Endstand von 1:8.

Verteidiger Lukas Hörl „Heute war unsere Leistung einfach zu wenig. Wir sind kaum ins Spiel gekommen und haben keine Zweikämpfe gewonnen. Damit ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Es gibt dafür keine Ausreden, wir müssen die Fehler bei uns finden und nach vorne schauen. Am Samstag ist bereits das nächste Spiel und das wollen wir gewinnen. Für uns ist es wichtig, von Spiel zu Spiel zu denken und als Team zusammenzuhalten, besonders mit diesem engen Spielplan.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:8 (0:3, 0:4, 1:1)

Tore:

0:1 | 06:26 | Paul Schmid | PP

0:2 | 15:25 | Niklas Ketonen

0:3 | 19:52 | Loke Hans Södergren

0:4 | 21:23 | Sebastian Labori Christiansen

0:5 | 26:09 | Sebastian Labori Christiansen | PP

0:6 | 31:23 | Jayson Ren

0:7 | 32:16 | Sebastian Labori Christiansen

0:8 | 55:38 | Jannik Fröwis

1:8 | 59:55 | Daniel Assavolyuk