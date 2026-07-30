Lukas Gaus bleibt beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Auf der Zielgeraden seiner Personalplanung für die neue Saison hat der EV Landshut den Verbleib eines interessanten jungen Spielers zu vermelden: Lukas Gaus wird auch in der DEL2-Spielzeit 2026/27 das Trikot des niederbayerischen Traditionsvereins tragen.

Der heute 21-jährige Stürmer war 2024 aus Schwenningen zum EVL gekommen und machte mit seiner stets hochmotivierten, extrem energiegeladenen Spielweise rasch auf sich aufmerksam. In der vergangenen Saison bestritt Lukas Gaus 31 Partien für den EV Landshut und 15 für den Kooperationspartner Erding Gladiators in der Oberliga.

Im Herbst hatte ihn eine Unterkörperverletzung vorübergehend außer Gefecht gesetzt, über die der Sportliche Leiter Max Brandl sagt: „Lukas hat sich letzte Saison zu einem ungünstigen Zeitpunkt verletzt. Anschließend hat er sich zurückgekämpft und nun über den Sommer sehr hart trainiert, er war schon viel auf dem Eis.“ Mit Blick auf die Zukunft betont Max Brandl: „Wir trauen Lukas absolut zu, dass er sich noch einmal weiterentwickelt. Gerade für den U24-Sektor ist er ein wichtiger Mann für uns. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Saison für den EVL aufläuft!“

Absolut positive Gefühle auch bei Lukas Gaus: „Ich freue mich“, bekräftigt der Rechtsschütze, „ein weiteres Jahr in Landshut bleiben zu können, und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft wieder aufs Eis zu gehen und alle in der Halle zu sehen!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lukas Gaus @ Elite Prospects

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