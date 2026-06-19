Lukas Bucher bleibt beim SC Forst

Forst. (PM Nature Boyz) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der kommenden Saison auf Lukas Bucher zählen.

Der 25-jährige Verteidiger wechselte erst im vergangenen Jahr zum SC Forst und wurde direkt zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

In seiner ersten Saison für die Nature Boyz absolvierte Bucher 27 Spiele und sammelte dabei 12 Scorerpunkte, darunter sieben Tore und fünf Assists.

Mit seinen sieben Treffern belegte er zudem Platz vier unter allen Verteidigern der Landesliga Gruppe A.

Die SC Forst Nature Boyz freuen sich, dass Bucher dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.

220 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro