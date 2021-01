Luis Ludin ist wieder ein Hai!

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich, einen Heimkehrer willkommen heißen zu dürfen. Luis Ludin wird ab sofort wieder im Haie-Dress auflaufen! Der 19-jährige...

Der 19-jährige gilt als eines der größten Talente in Tirol. Nach einem Kurzengagement in Deutschland kehrt er vom EHC Freiburg ins Haifischbecken zurück. Für den aktuellen Tabellenzweiten der DEL2 absolvierte Ludin in dieser Saison 19 Spiele. Für die Haie lief der Innsbrucker in den vergangenen zwei Saisonen 40 Mal auf.

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Es ist schön, wenn ein junges Talent wieder zum Klub zurück möchte. Das spricht für unseren Verein. Luis ist ein großartiger Junge mit einer herausragenden Einstellung. Ich hoffe, wir können ihm helfen, als Hockeyspieler und junger Mensch weiter zu wachsen.“

Luis Ludin soll bereits beim Heimspiel gegen den EC-KAC am kommenden Freitag die Truppe von Coach Mitch O’Keefe verstärken.